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體育
2024-02-26 19:06:18

法乙波爾多前鋒與對手頭撞頭　送院接受手術仍昏迷

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洪都拉斯前鋒伊利斯比賽期間受重傷昏迷。

洪都拉斯前鋒伊利斯比賽期間受重傷昏迷。

法國乙組聯賽在上周末（24日）發生嚴重的意外，在波爾多主場對甘岡的聯賽，主隊前鋒伊利斯（Alberth Elis）在一次頭槌攻門時，與對手防守球員「頭撞頭」後昏迷，頭部更先着地。他及後被立即送往醫院進行手術，球會表示不會再對伊利斯的病情作出回應，未知目前是否已甦醒。

事發在上周末的法乙聯賽，聯賽第13位的波爾多主場對第11的甘岡，伊利斯在開賽僅40秒的一次接應隊友的傳中，飛身頭槌，可惜他與回防的對手「頭撞頭」，更不幸是他隨即是頭部先着地。之後伊利斯昏迷，並被立即送院。伊利斯送院後當晚立即進行手術，而波爾多在比賽以1:0勝出。

伊利斯碰撞後已處於昏迷。 隊友及對手都對伊利斯情況擔憂。 昏迷的伊利斯被擔架抬離場。

波爾多聲明表示：「在未來幾日我們會監察着他在醫院的情況。現階段未能對伊利斯的生命及功能狀況有任何意見。球會因此預計在未來幾日不會有新的資訊，並且不會對伊利斯的健康狀況作任何評論。」

28歲的伊利斯是中美洲國家洪都拉斯的國腳，他在蘇超的國家隊隊友路爾斯柏馬（Luis Palma）亦有在比賽入球後向他送上祝福。

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