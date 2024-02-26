法乙波爾多前鋒與對手頭撞頭　送院接受手術仍昏迷

法國乙組聯賽在上周末（24日）發生嚴重的意外，在波爾多主場對甘岡的聯賽，主隊前鋒伊利斯（Alberth Elis）在一次頭槌攻門時，與對手防守球員「頭撞頭」後昏迷，頭部更先着地。他及後被立即送往醫院進行手術，球會表示不會再對伊利斯的病情作出回應，未知目前是否已甦醒。
事發在上周末的法乙聯賽，聯賽第13位的波爾多主場對第11的甘岡，伊利斯在開賽僅40秒的一次接應隊友的傳中，飛身頭槌，可惜他與回防的對手「頭撞頭」，更不幸是他隨即是頭部先着地。之後伊利斯昏迷，並被立即送院。伊利斯送院後當晚立即進行手術，而波爾多在比賽以1:0勝出。
波爾多聲明表示：「在未來幾日我們會監察着他在醫院的情況。現階段未能對伊利斯的生命及功能狀況有任何意見。球會因此預計在未來幾日不會有新的資訊，並且不會對伊利斯的健康狀況作任何評論。」
28歲的伊利斯是中美洲國家洪都拉斯的國腳，他在蘇超的國家隊隊友路爾斯柏馬（Luis Palma）亦有在比賽入球後向他送上祝福。
Las impactantes imágenes del golpe que sufrió Alberth Elis pic.twitter.com/ZggNwQkYSU— MASPITV (@TVMASPI) February 25, 2024