法國盃｜里昂爆大冷作客遭迫和　互射12碼不敵第5級聯賽球會

布哥查利烏的門將救出12碼，令里昂被第5級聯賽球會淘汰。(網上圖片)

法國盃的32強賽事出現大冷門賽果。第5級聯賽球會的布哥查利烏在主場迫和里昂2:2之後，於互射12碼階段擊敗5屆冠軍的里昂晉級。

雖然里昂目前在法甲聯賽僅排第5，但球隊仍有多位星級球員，當中包括前曼聯中場的尼曼查馬迪（Nemanja Matic）、前韋斯咸前鋒的賓華馬（Said Benrahma）以及前拜仁慕尼黑中場的哥倫天杜利素（Corentin Tolisso）都有在今仗上陣，而前阿仙奴射手的拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）賽前先任後備。