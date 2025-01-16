法國盃｜里昂爆大冷作客遭迫和　互射12碼不敵第5級聯賽球會

法國盃的32強賽事出現大冷門賽果。第5級聯賽球會的布哥查利烏在主場迫和里昂2:2之後，於互射12碼階段擊敗5屆冠軍的里昂晉級。
雖然里昂目前在法甲聯賽僅排第5，但球隊仍有多位星級球員，當中包括前曼聯中場的尼曼查馬迪（Nemanja Matic）、前韋斯咸前鋒的賓華馬（Said Benrahma）以及前拜仁慕尼黑中場的哥倫天杜利素（Corentin Tolisso）都有在今仗上陣，而前阿仙奴射手的拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）賽前先任後備。
守門員今早要上課
作客里昂在20分鐘先被對手的莫積斯基（Mehdi Moujetzky）攻破大門，但是里昂在半場由馬迪追平。里昂下半場再有格魯吉亞國腳的米卡達捷（Georges Mikautadze）在64分鐘攻入反先，可是莫積斯基在69分鐘又為主隊追成平手。雙方在法定時間打成2:2下，最終要以12碼分勝負。布哥查利烏的23歲門將洛蘭積（Ronan Jay）先後撲出拿卡錫迪及杜利素射12碼，而布哥查利烏就僅射失1球，令這支在法國第5級聯賽的球隊意外地淘汰里昂晉級。
據社交媒體指，洛蘭積目前是位半工讀的學生，他在今日（16日）早上8時還要上課。而法國盃過去也不時出現爆冷戰果，當中最戲劇性是當時第4級別的加萊斯於2000年打入決賽，最終不敵南特得亞軍。