法國超級盃｜巴黎四球淨勝南特捧盃 美斯勇奪賽事MVP

法國超級盃於周日在以色列上演，阿根廷球星美斯（Leo Messi）攻入一球並獲選為賽事MVP，帶領PSG 4：0大炒南特奪冠。今夏接手巴黎聖日耳門（PSG）的主帥加迪亞（Christophe Galtier）新季有個好開始，並矢言希望贏下更多錦標。

即使麥巴比（Kylian Mbappe）停賽缺陣，但戰況仍然一面倒。巴黎聖日耳門由一開始便掌控形勢，15分鐘先有馬昆奴斯（Marquinhos）頭槌攻門頂中楣，替南特敲響警號，結果22分鐘，美斯接應尼馬（Neymar）在中場的直線傳送，假身擺脫面前的對手後入禁區接應，再扭過門將後將皮球送入空門，以一腳標誌性的「美斯入球」替球隊打開大勝的序幕。完半場前，輪到尼馬發威，親自處理一腳25碼位置的罰球，皮球以一道漂亮孤線彎過人牆直飛死角，替PSG領先至2：0。

下半場57分鐘，PSG再獲罰球機會，這次輪到西班牙球員沙拉比亞（Pablo Sarabia）主罰，但被南特門將撲出，但門前的沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）見機不可失，突然用一記後腳跟射門將球射入，將比數拉開至3:0。離完場前10分鐘，南特後衛卡斯迪列度（Jean-Charles Castelletto）在禁區內拉跌尼馬，球證出示紅牌將其趕出場，而尼馬亦親自操刀12碼命中，助球隊以4:0大勝，成功捧走今屆的法國超級盃。