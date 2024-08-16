法甲開鑼 PSG「細」揸「弗」

新一季法甲今晚同時開鑼，近7屆6度封王的班霸巴黎聖日耳門(PSG)，打頭陣作客鬥上屆下游分子勒哈弗爾；PSG王牌基利安麥巴比(Kylian Mbappe)已他投，雖然實力在國內仍是大超班格局，但狀態未起，備戰悠閒，宜先取中位數[3/3.5]球「細」(球賽編號FB9130，8月17日02:45開賽)。

PSG自法國新球王麥巴比17/18年球季加盟後，在法甲大超班；今屆續由西班牙人安歷基(Luis Enrique)領軍，但近6屆榮膺法甲神射手的麥巴比，如今已投奔皇家馬德里。會方暫時兩筆重要收購，是從賓菲加簽入19歲的防守中場祖奧尼維斯(Joao Neves)及由法蘭克福簽入厄瓜多爾中堅威廉柏祖(William Pacho)，前線則暫未補強。