法甲開鑼 PSG「細」揸「弗」

新一季法甲今晚同時開鑼，近7屆6度封王的班霸巴黎聖日耳門(PSG)，打頭陣作客鬥上屆下游分子勒哈弗爾；PSG王牌基利安麥巴比(Kylian Mbappe)已他投，雖然實力在國內仍是大超班格局，但狀態未起，備戰悠閒，宜先取中位數[3/3.5]球「細」(球賽編號FB9130，8月17日02:45開賽)。
PSG自法國新球王麥巴比17/18年球季加盟後，在法甲大超班；今屆續由西班牙人安歷基(Luis Enrique)領軍，但近6屆榮膺法甲神射手的麥巴比，如今已投奔皇家馬德里。會方暫時兩筆重要收購，是從賓菲加簽入19歲的防守中場祖奧尼維斯(Joao Neves)及由法蘭克福簽入厄瓜多爾中堅威廉柏祖(William Pacho)，前線則暫未補強。
PSG料雙箭頭出擊
二大新兵上仗球會賽作客鬥RB萊比錫和1比1時，曾短暫一同上陣；今場作客遇弱，前線料用法國國腳高路梅安尼(Kolo Muani)拍葡兵干卡路(Concalo)，雙箭頭出擊，但二人上屆法甲合共只入17球，只是麥巴比聯賽入球量約六成。當然殺雞焉用牛刀，但PSG季前備戰極悠閒，只踢過2場球會賽；對上4季首輪聯賽只錄得2勝1和1負，包括上屆主場0比0和羅連安特，縱然實力超班，季初可能是慢熱格。
勒哈弗爾換血處適應期
勒哈弗爾上屆排尾四，僅護級成功；今屆改由尼斯U21主帥迪加特(Didier Digard)領軍，但一對箭頭安達阿休(Andre Ayew)、穆罕默德巴約(Mohamed Bayo)已離隊；會方只從歐塞爾及阿梅爾城，分別外借收回2名前鋒伊沙蘇馬爾(Issac Soumare)、傑達拿(Yann Kitala)作替補，限米煮限飯，鋒力談不上可靠。
不過該隊上屆計主場成績排第12位，不敗率47%；上屆作客曾3比3賽和巴黎聖日耳門，今場面對後麥巴比年代的PSG，必藉主場囤重兵防守，博對手狀態未起偷雞搶分，客W不值熱得太熱，今場寧吼「入球」細。