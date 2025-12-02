法甲｜尼斯作客輸波回鄉　2球員遭球迷襲擊受傷

法甲球隊尼斯表示，球隊的2名球員摩費（Terem Moffi）及謝利美保格（Jeremie Boga）在球隊於周日（11月30日）晚聯賽不敵羅連安特後，在回程時於抵達球隊的訓練場後，2名激動的球迷出手襲擊該2名球員，他們需要休息5日及一星期。
據ESPN報道，尼斯周日晚不敵羅連安特後，球隊飛回尼斯後，球隊從機場以大巴將球隊送回訓練基地解散。當時約有400名球會的死忠球迷等候，但現在氣氛緊張，其中2名的支持者走到大巴前表達對球隊輸波的憤怒，並在2名球員下車時出手襲擊。據目擊者指，2名球員都遭受到毆打、吐口水、踢及辱罵。
約400球迷訓練場外等候表達不滿
摩費據報需要休息一個星期，而保格也暫時離隊5日。2人在周一（1日）到警署報案提出對襲擊者提出檢控。尼斯周一發表球會聲明表示：「在星期日，當我們從羅連安特回來，球迷在訓練場熱烈等候球隊回來。球會明白球迷會因為一連串糟糕表現及與自身價值不符的表現，造成沮喪的心情。然而在這次聚集造成的過激行為是不能接受，部份球會人員受到襲擊，尼斯會為他們提供全面的支持，並將最嚴厲的言詞譴責有關行為。」
尼斯在1:3不敵羅連安特後，已是在各項賽事的6連敗，當中2位球員表現最惹不滿，當中摩費被指遭拳打腳踢之餘，更遭人扯頭髮，需要由隊友的門將耶雲迪奧夫（Yehvann Diouf）保護下才能逃入球會的大樓避難。而球會的體育總監亦需要由保安護送到自己的坐駕離開。而事後其他球員都在球會的大樓內等候場面平靜才離開。有球員表示有關事件令他們對球會缺乏安全保障而不滿。尼斯目前在法甲排第10。