法甲｜尼斯作客輸波回鄉　2球員遭球迷襲擊受傷

法甲球隊尼斯表示，球隊的2名球員摩費（Terem Moffi）及謝利美保格（Jeremie Boga）在球隊於周日（11月30日）晚聯賽不敵羅連安特後，在回程時於抵達球隊的訓練場後，2名激動的球迷出手襲擊該2名球員，他們需要休息5日及一星期。

據ESPN報道，尼斯周日晚不敵羅連安特後，球隊飛回尼斯後，球隊從機場以大巴將球隊送回訓練基地解散。當時約有400名球會的死忠球迷等候，但現在氣氛緊張，其中2名的支持者走到大巴前表達對球隊輸波的憤怒，並在2名球員下車時出手襲擊。據目擊者指，2名球員都遭受到毆打、吐口水、踢及辱罵。