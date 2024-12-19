法甲｜巴黎聖日耳門破摩納哥　當拿隆馬慘遭踩傷臉

意大利門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）在歇冬前受重傷。於法甲今年的「收爐」戰，巴黎聖日耳門以4:2擊敗爭標對手的摩納哥，但當拿隆馬在一次對手的攻門時被對手的鞋釘踩中臉部重創而被換出。

法甲聯賽在踢完周三（18日）的獨腳戲就歇冬，到明年復戰。榜首的聖日耳門作客摩納哥作為今年的「收爐」戰。在雙方仍未開紀錄時，摩納哥的守將韋費特辛高（Wilfried Singo）攻門時，踩中當拿隆馬的臉部，令他的臉隨即受傷流血。最後由後備門將的沙芳洛夫（Matvey Safonov）在22分鐘入替，而辛高沒有受到處分。