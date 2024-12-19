法甲｜巴黎聖日耳門破摩納哥　當拿隆馬慘遭踩傷臉

意大利門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）在歇冬前受重傷。於法甲今年的「收爐」戰，巴黎聖日耳門以4:2擊敗爭標對手的摩納哥，但當拿隆馬在一次對手的攻門時被對手的鞋釘踩中臉部重創而被換出。
法甲聯賽在踢完周三（18日）的獨腳戲就歇冬，到明年復戰。榜首的聖日耳門作客摩納哥作為今年的「收爐」戰。在雙方仍未開紀錄時，摩納哥的守將韋費特辛高（Wilfried Singo）攻門時，踩中當拿隆馬的臉部，令他的臉隨即受傷流血。最後由後備門將的沙芳洛夫（Matvey Safonov）在22分鐘入替，而辛高沒有受到處分。
當拿隆馬要縫10針
PSG主帥的安歷基（Luis Enrique）賽後批評球證決定：「球證的決定？我無法做甚麼，我也看不到那動作，不過當你見到這種行為，這永遠很難受。球員無意造成傷害，這是很難去裁決這種比賽。我不是在說球證的工作！」當拿隆馬在事後需要連10針縫合傷口。
至於比賽，聖日耳門在當拿隆馬換出2分鐘後，由杜爾（Desire Doue）打開紀錄，半場領先1:0。下半場摩納哥獲得12碼，由賓式希（Eliesse Ben Seghir）操刀追平，比列安保路（Breel Embolo）在60分鐘一度為摩納哥反先。但奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）及後為聖日耳門追平，加上干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）在83分鐘為聖日耳門再反超。摩納哥補時有主帥的亨達（Adi Hutter）被逐，而迪比利更為聖日耳門再下一城，令PSG以4:2擊敗摩納哥，在聯賽以10分差距過聖誕。