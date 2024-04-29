法甲｜摩納哥不敵里昂　巴黎聖日耳門失分仍提前奪標（附比賽精華）

巴黎聖日耳門完成聯賽的三連冠。球隊雖然在周日（28日）聯賽與護級球隊的勒哈弗爾踢平3:3，不過同日稍後的比賽，聯賽次席的摩納哥以2:3作客不敵里昂，令巴黎聖日耳門得以提早3輪封王。
賽前落後聖日耳門12分，摩納哥在作客里昂必須要贏波才保住爭標的一絲希望。賓耶達（Wissam Ben Yedder）開賽未夠1分鐘為摩納哥取得領先，可是前阿仙奴前鋒的拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）為里昂在22分鐘就追平，而韋斯咸借將的賓華馬（Said Benrahma）在26分鐘更為里昂反先。半場里昂領先2:1。
下半場賓耶達再建一功，為摩納哥追平2:2，不過馬歷克科芬拿（Malick Fofana）在84分鐘為里昂更入多球，令里昂以3:2擊敗摩納哥。摩納哥輸波後，聯賽以58分排次席，與聖日耳門維持12分的差距，但餘下3場聯賽之下，PSG提早成為聯賽冠軍。
聖日耳門迫和護級隊3:3
不過聖日耳門的冠軍也並不易鎖定，在周日較早的聯賽，PSG在19分鐘就失守，奧佩利（Christopher Operi）的入球令護級的勒哈弗爾取得領先。雖然巴高拿（Bradley Barcola）為聖日耳門在29分鐘追平。不過安迪阿休（Andre Ayew）在38分鐘再添紀錄，令勒哈弗爾半場領先2:1。換邊後勒哈弗爾先獲得12碼，艾杜拉耶托尼（Abdoulaye Toure）射入令作客的勒哈弗爾拉開紀錄。然而阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）在78分鐘為PSG再拉近，加上補時階段，干卡路（Goncalo Ramos）接應李康仁的助攻，為聖日耳門追平，令球隊迫和對手3:3。