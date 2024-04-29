法甲｜摩納哥不敵里昂　巴黎聖日耳門失分仍提前奪標（附比賽精華）

巴黎聖日耳門完成聯賽的三連冠。球隊雖然在周日（28日）聯賽與護級球隊的勒哈弗爾踢平3:3，不過同日稍後的比賽，聯賽次席的摩納哥以2:3作客不敵里昂，令巴黎聖日耳門得以提早3輪封王。

賽前落後聖日耳門12分，摩納哥在作客里昂必須要贏波才保住爭標的一絲希望。賓耶達（Wissam Ben Yedder）開賽未夠1分鐘為摩納哥取得領先，可是前阿仙奴前鋒的拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）為里昂在22分鐘就追平，而韋斯咸借將的賓華馬（Said Benrahma）在26分鐘更為里昂反先。半場里昂領先2:1。