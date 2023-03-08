法甲︱榜尾昂熱炒領隊　皆因言論惹禍

法甲的昂熱在周二（7日）宣布，球隊主帥保哈沙馬（Abdel Bouhazama）因為持續欠佳的戰績以及不恰當的言論而請辭。而主要的導火線，是他堅持讓一名被指涉嫌性侵的球員上陣引起。

目前在法甲排名榜尾的昂熱，聯賽至今只得10分，距離護級的史特拉斯堡有12分的差距。球隊在去年11月已暫停主帥的職務，並由當時帶領U19的保哈沙馬暫代，之後在今年1月讓保哈沙馬「坐正」。在保哈沙馬領軍的約4個月時間，昂熱在14場比賽取得1勝4和9負，在聯賽取得3分，然而其重點是在上周末對蒙彼利埃的賽前言論。

為涉性侵球員解畫惹禍

原因是他委派隊中的阿爾及利亞球員捷迪（Ilyes Chetti）上陣。捷迪在上月被指在一個夜總會內，向一名女性作出性侵，保哈沙馬賽前向其他球員解釋：「這不是很嚴重吧，我們都有摸過女孩啦」試圖向球員解釋繼續讓捷迪上陣，然而有關言論被傳媒廣泛報道。

昂熱在球會的聲明表示，保哈沙馬在有關的言論前已打算因為球隊持續欠佳的戰績請辭：「他在2月底的時候，已經因為多次令人失望的運動表現而打算辭職」。又指之後他的言論洩露給傳媒後，造成風波。考慮到球會形象和傳媒壓力，保哈沙馬就決定公布辭職的決定同時譴責保哈沙馬的言論。