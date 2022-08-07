法甲｜美斯「倒掛金鈎」入波　係首次？

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）似乎已忘掉去屆的失意，繼之前法超盃跟巴西隊友尼馬（Neymar）合共攻入3球，領軍大勝封王後；剛在巴黎聖日耳門（PSG）今屆法甲首戰，作客以5比0大炒克萊蒙特又梅開二度，其中完場前取得個人比賽生涯首個倒掛入波，連克萊蒙特球迷也大叫「美斯」表讚嘆。

尼馬亦見回勇

在基利安麥巴比（Kylian Mbappe）續缺陣下，PSG的焦點全落在美斯及尼馬身上，尼馬今場9分鐘先接應美斯「靚交」打開缺口後，克萊蒙特便兵敗如山倒，半場落後3球；戰至尾段，美斯仍然發力再入2球，其中86分鐘接應後備出場的阿根廷同胞里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）吊入禁區妙傳，心口控定來球，以左腳倒掛抽入，不但令在場球迷驚嘆，亦成為全球球迷網上熱話，有網民說：「他又施展另一魔法。」另一說：「美斯終於完美了足球。」還有：「他能射入倒掛，2入球1助攻，好的開季。」至於尼馬亦現回勇，除先開紀錄外，全場交出3次助攻，一樣出色。

PSG教練加迪亞（Christophe Galtier）賽後說：「我不感驚訝（美斯倒掛），但我享受其中。你要明白美斯在非常高水準的足球打滾了17年，他上屆過得艱難，但要去好好適應。」美斯上季在法甲只攻入6球，球隊並在歐聯16強出局。