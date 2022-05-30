法甲︱聖伊天附加賽12碼不敵歐塞爾降班　賽後球迷闖入場掟煙火騷亂

法甲的聖伊天，在附加賽中與乙組的歐塞爾要戰至互射12碼，最後歐塞爾以12碼5:4的比數擊敗聖伊天，取得法甲的席位，而聖伊天就被降落乙組。賽後聖伊天球迷衝入球場鬧事，並向球場投擲煙火。

今季法國聯賽的球迷秩序問題，去到最後一場再度爆發。在法甲的升降班附加賽，聯賽第18位的聖伊天，對法乙季軍的歐塞爾，兩隊在首回合已經打成1:1，次回合歐塞爾先由咸薩沙基（Hamza Sakhi）先開紀錄，不過主場的聖伊天在76分鐘由馬迪卡馬拉（Mahdi Camara）追平。雙方在兩回合打成2:2平手後，需以互射12碼分勝負。聖伊天在首輪就有保迪保斯（Ryad Boudebouz）主射被門將救到，而歐塞爾5輪全中，令聖伊天以12碼4:5落敗，18年來首次要降落乙組。

賽後，憤怒的聖伊天衝入球場，當中有人向主看台及更衣室通道投擲煙火，防暴警察需要入場制止，並施放催淚彈。而兩隊的球員需要由警員的保護之下返回更衣室。聖伊天今季已不止出現一次球迷滋擾事件，球隊剛因為上月對摩納哥的比賽出現騷亂，令他們在今場的附加賽有一邊看台需要封鎖。而今季法甲已頻頻出現球迷滋事問題。