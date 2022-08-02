法甲︱藍斯落實免費加盟尼斯　傳與卡斯柏舒米高做隊友

法甲尼斯欲打破巴黎聖日耳門的壟斷，球會宣布簽入與祖雲達斯解約的威爾斯中場艾朗藍斯（Aaron Ramsey），並與其簽約3年。而有傳這支法國球會打算收購在李斯特城效力11年的門將卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel），以增強球隊的實力。

前阿仙奴中場的艾朗藍斯，在2019年加盟祖雲達斯後，兩季半的時間只為球隊上陣70次，並錄得6個入球。去季他更被外借至蘇格蘭的格拉斯哥流浪。祖雲達斯在上月公布與藍斯取得共識，確認與該中場球員解約，而一直有傳英超升班馬的諾定咸森林以及美職的夏洛特FC都對這個31歲的中場。

另外，英國傳媒指尼斯對李城的門將卡斯柏舒米高感興趣，並安排這位35歲的名將之後接受體測，預計在48小時內可落實加盟。卡斯柏舒米高在李城效力11年，協助球隊從英冠升上英超聯，並贏得英超冠軍，然而小舒米高與李城只餘下一年的合約，球會為免這個丹麥門將來季免費離隊，故有意在今季讓這位球會功臣離隊。

法比加斯投意乙

艾朗藍斯的前阿仙奴隊友，西班牙的中場法比加斯（Cesc Fabregas），亦落實加盟意乙的升班馬科木，並與球會簽約2年。