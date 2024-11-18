法甲 ｜里昂若未能大幅改善財務狀況下季降乙組 冬季轉會窗禁止簽入球員

法國職業足球財務監管機構DNCG（Direction Nationale du Contrôle de Gestion）對里昂（Lyon）作出嚴厲處罰。這間由美國商人John Textor擁有的法甲球會，被判若今季內若未能大幅改善財務狀況，將降級至法乙，並在冬季轉會窗期間被實施買人禁令，以及工資監管。

根據報導，里昂的債務從4.58億歐元增加至5.08億歐元。據悉，John Textor剛向DNCG表示，里昂能夠出售球員，或者出售同屬於Eagle Football Group旗下的巴西球會保地花高（Botafogo）的球員，以及出售45%的英超水晶宮（Crystal Palace）股份，以平衡財務狀況。