法甲｜里昂隊巴被馬賽球迷擲石 主帥格羅素受傷流血 球賽取消(有片)

法甲聯賽原定星期日(29日)晚上里昂作客馬賽的比賽取消，接載里昂職球員的隊巴，駛到場館時被敵軍球迷擲石襲擊，部份車窗玻璃碎裂，「最偉大左後衛」、曾助意大利奪得2006年世界盃冠軍的里昂主帥格羅素（Fabio Grosso）的頭部被碎片擊傷大量流血，法甲賽會和馬賽隨後宣佈比賽取消。
影片顯示，里昂的隊巴遭到襲擊，至少4塊車窗被擲碎，意大利籍主帥格羅素被玻璃碎片擊中面部，左眼上方位置受傷，滿面鮮血，出現頭暈症狀。他進球場後隨即被送上擔架床到醫療室接受治療，其後頭纏繃帶，另一名助教亦都受傷。
執法球證表示里昂方面希望取消比賽，兩間球會最終達成共識，法甲賽會隨後宣佈比賽取消。
🚨🚨| Lyon’s team coach was stoned as they travelled for their game against Marseille. Lyon manager Fabio Grosso got hurt and was bleeding from his face. He is being treated. [@RMCsport]— CentreGoals. (@centregoals) October 29, 2023
pic.twitter.com/G2vh1boJM3
Alerte info : Fabio Grosso a été touché par une pierre lors de l'attaque des supporters marseillais dans le bus de Lyon. La suspension ou non du classique est en attente ⚠️ #FabioGrosso #OMLyon #OMOL #Lyon #Marseille #OM #OL #Ligue1UberEats #OLOM pic.twitter.com/mxb0wFDfHy— Erreur 404 (@Erreur455769746) October 29, 2023
法體育部長促嚴懲肇事者 警拘7人
里昂隨後發聲明，指一共6輛車輛遇襲，球會主席特克斯特表示，格羅素臉上有玻璃碎片，對事件非常生氣。 馬賽指事件完全不能接受，強烈譴責暴力行為，希望格羅素盡快康復。
法國體育部長卡斯特拉表示，事件令人震驚，必須找到所有肇事者並嚴厲懲處。警方確認，隨後拘捕7人與今次襲擊有關。
季初接掌未有起色 續居榜尾
里昂季初辭退白蘭斯，改由球員時代曾為他們效力的格羅素前來執教，但球隊在其領軍下未有起色，5場比賽2和3負，續居榜尾。