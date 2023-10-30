法甲｜里昂隊巴被馬賽球迷擲石 主帥格羅素受傷流血 球賽取消(有片)

法甲聯賽原定星期日(29日)晚上里昂作客馬賽的比賽取消，接載里昂職球員的隊巴，駛到場館時被敵軍球迷擲石襲擊，部份車窗玻璃碎裂，「最偉大左後衛」、曾助意大利奪得2006年世界盃冠軍的里昂主帥格羅素（Fabio Grosso）的頭部被碎片擊傷大量流血，法甲賽會和馬賽隨後宣佈比賽取消。

影片顯示，里昂的隊巴遭到襲擊，至少4塊車窗被擲碎，意大利籍主帥格羅素被玻璃碎片擊中面部，左眼上方位置受傷，滿面鮮血，出現頭暈症狀。他進球場後隨即被送上擔架床到醫療室接受治療，其後頭纏繃帶，另一名助教亦都受傷。

執法球證表示里昂方面希望取消比賽，兩間球會最終達成共識，法甲賽會隨後宣佈比賽取消。