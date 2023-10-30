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體育
2023-10-30 10:32:19

法甲｜里昂隊巴被馬賽球迷擲石 主帥格羅素受傷流血 球賽取消(有片)

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法甲｜里昂隊巴被馬賽球迷擲石 主帥格羅素受傷流血

法甲｜里昂隊巴被馬賽球迷擲石 主帥格羅素受傷流血

法甲聯賽原定星期日(29)晚上里昂作客馬賽的比賽取消，接載里昂職球員的隊巴，駛到場館時被敵軍球迷擲石襲擊，部份車窗玻璃碎裂，「最偉大左後衛」、曾助意大利奪得2006年世界盃冠軍的里昂主帥格羅素（Fabio Grosso）的頭部被碎片擊傷大量流血，法甲賽會和馬賽隨後宣佈比賽取消。

影片顯示，里昂的隊巴遭到襲擊，至少4塊車窗被擲碎，意大利籍主帥格羅素被玻璃碎片擊中面部，左眼上方位置受傷，滿面鮮血，出現頭暈症狀。他進球場後隨即被送上擔架床到醫療室接受治療，其後頭纏繃帶，另一名助教亦都受傷。

執法球證表示里昂方面希望取消比賽，兩間球會最終達成共識，法甲賽會隨後宣佈比賽取消。

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法體育部長促嚴懲肇事者 警拘7人

里昂隨後發聲明，指一共6輛車輛遇襲，球會主席特克斯特表示，格羅素臉上有玻璃碎片，對事件非常生氣。 馬賽指事件完全不能接受，強烈譴責暴力行為，希望格羅素盡快康復。

法國體育部長卡斯特拉表示，事件令人震驚，必須找到所有肇事者並嚴厲懲處。警方確認，隨後拘捕7人與今次襲擊有關。

季初接掌未有起色  續居榜尾

里昂季初辭退白蘭斯，改由球員時代曾為他們效力的格羅素前來執教，但球隊在其領軍下未有起色，5場比賽23負，續居榜尾。

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