法甲｜附加賽聖伊天主場 勢摘「梅」攞頭彩

法甲法乙升降班附加賽首回合，聖伊天迎戰梅斯。法乙季軍聖伊天上仗輕取羅德茲成功闖關，最近地頭出擊威力無窮；遇上近況毫無起色、法甲僅排尾二的梅斯，主勝值捧，博攞頭彩！(球賽編號FB6905，5月31日02:30開賽)
史上曾10奪法甲冠軍的聖伊天，近年中衰，上季更一度跌落法乙榜末，可幸下半季連場報捷，逃出生天；今季原先有望直接升班，可惜季尾連場作客失分，終被昂熱搶去法乙亞軍席位。幸好，球隊仍有強大主場作靠山，由今年2月至今，聖伊天近8戰聯賽主場取得7勝1和的驕人成績；是役先主場出擊，自然有一定勝望。
該隊上仗在法乙升班附加賽決賽，全程圍攻羅德茲，更取得27次射門，終靠一對奧格斯堡借將翼鋒艾雲卡當拿(Irvin Cardona)與麥保古(Nathanael Mbuku)，下半場接連建功贏2比0。一向穩健的門將拿桑尼亞(Gautier Larsonneur)，過去8次主場出擊，球隊僅失3球，防線滴水不漏；加上目前傷兵不多，主帥達爾奧基路(Olivier Dall'Oglio)可望排出最強陣容應戰。
梅斯季尾不振4連敗
上季才以法乙亞軍身份直接升班的梅斯，剛過去一季雖有轟入13球的阿積士借將米卡達迪斯(Georges Mikautadze)單天保至尊；奈何季尾遭逢法甲4連敗，終令球隊因對賽成績不及同分的羅連安特，而要淪落出戰附加賽，寄望留級。
球隊最近10場聯賽作客僅取2勝1和7負，只曾擊敗榜下游的南特與勒哈弗爾，單是最近4場聯賽作客已勁失8球；今場硬撼主場殺聲震天的聖伊天，預期主帥保朗尼(Laszlo Boloni)在部署上會較為謹慎，務求輸少當贏，留待次回合返主場再搏殺，今場級數較高亦不值支持。 相關連結：香港賽馬會網頁