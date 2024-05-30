法甲｜附加賽聖伊天主場 勢摘「梅」攞頭彩

法甲法乙升降班附加賽首回合，聖伊天迎戰梅斯。法乙季軍聖伊天上仗輕取羅德茲成功闖關，最近地頭出擊威力無窮；遇上近況毫無起色、法甲僅排尾二的梅斯，主勝值捧，博攞頭彩！(球賽編號FB6905，5月31日02:30開賽)

史上曾10奪法甲冠軍的聖伊天，近年中衰，上季更一度跌落法乙榜末，可幸下半季連場報捷，逃出生天；今季原先有望直接升班，可惜季尾連場作客失分，終被昂熱搶去法乙亞軍席位。幸好，球隊仍有強大主場作靠山，由今年2月至今，聖伊天近8戰聯賽主場取得7勝1和的驕人成績；是役先主場出擊，自然有一定勝望。