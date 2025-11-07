法甲｜鬥多傷兵 大巴黎「細」戰里昂

PSG現以11戰7勝3和1負24分排法甲榜首，但該隊剛在歐聯以1比2不敵德甲拜仁慕尼黑，更是賠了夫人又折兵；賽後證實包括前鋒奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)、雙閘紐奴文迪斯阿歷山大(Nuno Mendes Alexandre)及阿舒拉夫(Achraf)受傷，今場全部缺陣。

衛冕法甲的班霸巴黎聖日耳門(PSG)，周日深夜將會作客老牌勁旅里昂。兩軍近期都飽受傷患問題困擾，影響發揮，預計今場會是場緊湊難分高低賽事，博「細」盤更穩。(球賽11月10日03:45開賽)

當中金球獎得主奧士文尼迪比利是肌肉受傷，與之前的大腿傷勢不同，情況令人擔心，肯定又會大大削弱球隊鋒力。主帥安歷基(Enrique)賽後失望表示：「我已忘記了我們曾否有一場可以完整陣容作賽，我很冷靜，我知我們可以捱過的。這對球員是艱苦的情況，就是運氣不濟吧。」

大巴黎近況確實一般，上輪法甲亦僅以1比0小勝尼斯，前戰聯賽更只能與弱旅羅連安特打和1比1，隊中不絕的傷兵潮嚴重影響進攻發揮。事實上，他們近4場聯賽只得1勝，離開地頭發揮走樣，今場造訪里昂也不宜高估。

主隊里昂上輪聯賽作客比斯特只能與對方互交白卷，賽後更證實有中場重心哥倫天杜利素(Corentin Tolisso)受傷，今場上陣成疑；加上之前已有主力前鋒馬歷克科芬拿(Malick Fofana)正在養傷，攻力難免再打折扣。

里昂現時只較PSG落後4分排中上游，開季11場聯賽入16球失12球，守強攻弱。今場雙方防守都較令人安心，在人腳不整下對賽，也不會魯莽搶攻，預計入球不會多。