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體育
2023-03-05 17:04:44

法甲｜麥巴比做隊長「埋齋」成PSG史上入球王(多圖)

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基利安麥巴比射入個人PSG第201球

基利安麥巴比射入個人在PSG第201球，並高舉獎座。

尾段披上巴黎聖日耳門(PSG)隊長臂章的基利安麥巴比，在法甲主場4比2大勝南特一戰至補時「埋齋」，個人累計為PSG攻入201球，打破名宿卡雲尼的紀錄，成為該法國班霸的入球王。

麥巴比2017年以18歲之齡，由摩納哥加盟PSG，結果只花了247場比賽，已壓過烏拉圭前鋒卡雲尼之前保持的200球舊紀錄，成為PSG新入球王，後者是用了298場攻入200球。

他的前鋒拍檔美斯今役上半場先開紀錄後，錄得連續5場法甲士哥；但球隊防線之後兩度犯錯，半場前已被被追平2比2。可幸「麥總」下半場發力，在60分鐘先助攻予中場丹尼路彭利拿頭槌破網，再度領先。尾段藉守將馬昆賀斯因傷退下火線，麥巴比接過隊長臂章，終戰至92分鐘在禁區內一記轉身抽射破網，完成壯舉。

麥巴比接過隊長臂章在92分鐘禁區內轉身抽射破網 麥巴比入球後狂呼 麥巴比入球後慶祝 麥巴比入球後慶祝美斯亦上前恭賀 麥巴比入球後全隊慶祝 麥巴比為PSG出戰247場比賽射入201球

麥總：為創造歷史而戰

賽後獲球會頒發獎座的「麥總」說：「我加盟時只是一位年輕球員，但之後學懂很多。我為創造歷史而戰，並從來都說要在法國、在我國首都做到……這是一次個人成就，但來這裡也是為球會的成就而戰。」他續說：「如果有人之前說我會戴著隊長臂章破紀錄，我一定難以置信。」

三叉戟之一的尼馬養傷，加上防守主力派斯奴甘佩比已提早收咧，今戰又有馬昆賀斯因傷被換走，PSG實需要借助「麥總」的旺氣，在本周三歐聯16強次回合作客拜仁慕尼黑時，扭轉首回合輸0比1劣勢。

麥巴比今仗頻頻射門 美斯今場先開紀錄 美斯連續5場法甲有士哥
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