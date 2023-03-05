法甲｜麥巴比做隊長「埋齋」成PSG史上入球王(多圖)

尾段披上巴黎聖日耳門(PSG)隊長臂章的基利安麥巴比，在法甲主場4比2大勝南特一戰至補時「埋齋」，個人累計為PSG攻入201球，打破名宿卡雲尼的紀錄，成為該法國班霸的入球王。
麥巴比2017年以18歲之齡，由摩納哥加盟PSG，結果只花了247場比賽，已壓過烏拉圭前鋒卡雲尼之前保持的200球舊紀錄，成為PSG新入球王，後者是用了298場攻入200球。
他的前鋒拍檔美斯今役上半場先開紀錄後，錄得連續5場法甲士哥；但球隊防線之後兩度犯錯，半場前已被被追平2比2。可幸「麥總」下半場發力，在60分鐘先助攻予中場丹尼路彭利拿頭槌破網，再度領先。尾段藉守將馬昆賀斯因傷退下火線，麥巴比接過隊長臂章，終戰至92分鐘在禁區內一記轉身抽射破網，完成壯舉。
麥總：為創造歷史而戰
賽後獲球會頒發獎座的「麥總」說：「我加盟時只是一位年輕球員，但之後學懂很多。我為創造歷史而戰，並從來都說要在法國、在我國首都做到……這是一次個人成就，但來這裡也是為球會的成就而戰。」他續說：「如果有人之前說我會戴著隊長臂章破紀錄，我一定難以置信。」
三叉戟之一的尼馬養傷，加上防守主力派斯奴甘佩比已提早收咧，今戰又有馬昆賀斯因傷被換走，PSG實需要借助「麥總」的旺氣，在本周三歐聯16強次回合作客拜仁慕尼黑時，扭轉首回合輸0比1劣勢。