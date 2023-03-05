法甲｜麥巴比做隊長「埋齋」成PSG史上入球王(多圖)

尾段披上巴黎聖日耳門(PSG)隊長臂章的基利安麥巴比，在法甲主場4比2大勝南特一戰至補時「埋齋」，個人累計為PSG攻入201球，打破名宿卡雲尼的紀錄，成為該法國班霸的入球王。

麥巴比2017年以18歲之齡，由摩納哥加盟PSG，結果只花了247場比賽，已壓過烏拉圭前鋒卡雲尼之前保持的200球舊紀錄，成為PSG新入球王，後者是用了298場攻入200球。

他的前鋒拍檔美斯今役上半場先開紀錄後，錄得連續5場法甲士哥；但球隊防線之後兩度犯錯，半場前已被被追平2比2。可幸「麥總」下半場發力，在60分鐘先助攻予中場丹尼路彭利拿頭槌破網，再度領先。尾段藉守將馬昆賀斯因傷退下火線，麥巴比接過隊長臂章，終戰至92分鐘在禁區內一記轉身抽射破網，完成壯舉。