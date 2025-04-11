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體育
2025-04-11 13:15:02

法甲｜麥巴比入稟凍結巴黎聖日耳門近5億資金　球會恐失歐聯資格

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麥巴比的律師表示，就欠薪爭議向勞工法庭提出訴訟，同時成功向法庭申請，臨時從巴黎聖日耳門的帳戶中扣押了5500萬歐元。

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法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）的律師團隊，一直代表「麥總」向其前球會巴黎聖日耳門（PSG）追討欠薪。就算法甲聯賽曾兩度裁定PSG須支付欠款，但球會仍拒絕磅水，迫使麥巴比採取法律手段。

歐洲時間本周四（10日），麥巴比的律師Thomas Clay表示，就此案進一步向勞工法庭提出訴訟，同時成功向法庭申請，臨時從巴黎聖日耳門的帳戶中扣押了5,500萬歐元（約4.83億港元），以備解決拖欠薪酬案件之用。

結束長達七年合作關係

代表這位2018年世界盃冠軍成員的4名律師宣布，歐洲足協（UEFA）亦已於本周介入事件。根據規定，若球會拖欠前球員薪酬，歐洲足協有權禁止其參與歐聯賽事。這也可能對PSG的歐戰資格構成威脅。

現年26歲的麥巴比，在去年夏季自由轉會加盟皇家馬德里，結束與巴黎長達7年的合作關係。

麥巴比 馬些路兒子安素艾維斯（Enzo Alves）與皇馬球星麥巴比合照。 皇家馬德里 麥巴比 皇家馬德里 麥巴比 皇家馬德里 麥巴比 基利安麥巴比

PSG：曾有口頭協議

這筆爭議款項據報包括：2024年4月至6月的月薪、上一份合約續約獎金的最後三分之一，以及合約最後幾個月所應得的額外獎金。

巴黎聖日耳門方面則聲稱，雙方曾有一項口頭協議，根據該協議，他們有理由不支付相關金額。

但麥巴比方面則反駁稱，該口頭協議未被履行，因為他在宣布轉會皇家馬德里後，出場時間大幅減少。

原文刊登於 Yahoo 體育

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