法甲︱麥巴比射失12碼兼受傷　巴黎聖日耳門仍贏蒙彼利埃3:1

法甲榜首的巴黎聖日耳門，終於在今年取得聯賽的首場作客勝利。然而隊中球星的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）今仗兩次射失12碼，並在上半場初段傷出，球隊下半場攻入3球下，以3:1擊敗蒙彼利埃。
踏入2023年，聖日耳門連續兩場聯賽作客輸波，第3場去到蒙彼利埃。球隊10分鐘就有開紀錄的機會，沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）禁區被對手拉跌，PSG獲得12碼。麥巴比第一次主射被門將救出，但球證指蒙彼利埃門將利甘迪（Benjamin Lecomte）站出白線外，令PSG獲得重射的機會，可是麥巴比第二射被利甘迪撲到再中枉，麥巴比想趨前補射，但又射高。「麥總」今仗更是禍不單行，他在21分鐘就因為受傷要退下火線。
PSG主帥稱不擔心「麥總」傷勢
聖日耳門換邊後10分鐘終於打破悶局，法比安彭拿（Fabian Ruiz）門前補中，為球隊取得領先。而美斯（Lionel Messi）在72分鐘亦接應隊友的傳送，門前掃入，為PSG領先到2球。蒙彼利埃雖然在89分鐘由洛甸（Arnaud Nordin）追回一球，不過沙利艾馬利（Warren Zaire-Emery）補時的入球，為聖日耳門射成3:1完場。
PSG主帥基迪亞（Christophe Galtier）賽後指，麥巴比的膝蓋或大腿後側受傷，但他對這位法國射手的狀況並不擔心。