法甲︱麥巴比射失12碼兼受傷　巴黎聖日耳門仍贏蒙彼利埃3:1

法甲榜首的巴黎聖日耳門，終於在今年取得聯賽的首場作客勝利。然而隊中球星的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）今仗兩次射失12碼，並在上半場初段傷出，球隊下半場攻入3球下，以3:1擊敗蒙彼利埃。

踏入2023年，聖日耳門連續兩場聯賽作客輸波，第3場去到蒙彼利埃。球隊10分鐘就有開紀錄的機會，沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）禁區被對手拉跌，PSG獲得12碼。麥巴比第一次主射被門將救出，但球證指蒙彼利埃門將利甘迪（Benjamin Lecomte）站出白線外，令PSG獲得重射的機會，可是麥巴比第二射被利甘迪撲到再中枉，麥巴比想趨前補射，但又射高。「麥總」今仗更是禍不單行，他在21分鐘就因為受傷要退下火線。