法甲︱麥巴比放完假後備上陣　聖日耳門負雷恩作客兩連敗

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）在獲得額外假期後歸隊，不過仍無阻巴黎聖日耳門在周日（15日）的法甲聯賽，以0:1不敵雷恩，連續兩場的聯賽作客輸波，被次席的朗斯追近至落後3分。

巴黎聖日耳門在今年仍未能在法甲客場取得分數。在周日作客賽前排第4位的雷恩。早前獲准在世盃後再多數日假期的麥巴比與夏基美，在今仗雖然同樣先列後備，不過二人在下半場先後上陣。可是不單未能為PSG取得入球，球隊更在65分鐘被對手的咸馬利查奧爾（Hamari Traore）在12碼點接應隊友的傳中射入，令雷恩打開紀錄。