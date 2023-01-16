法甲︱麥巴比放完假後備上陣　聖日耳門負雷恩作客兩連敗

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）在獲得額外假期後歸隊，不過仍無阻巴黎聖日耳門在周日（15日）的法甲聯賽，以0:1不敵雷恩，連續兩場的聯賽作客輸波，被次席的朗斯追近至落後3分。
巴黎聖日耳門在今年仍未能在法甲客場取得分數。在周日作客賽前排第4位的雷恩。早前獲准在世盃後再多數日假期的麥巴比與夏基美，在今仗雖然同樣先列後備，不過二人在下半場先後上陣。可是不單未能為PSG取得入球，球隊更在65分鐘被對手的咸馬利查奧爾（Hamari Traore）在12碼點接應隊友的傳中射入，令雷恩打開紀錄。
麥巴比之後有一次的扳平機會，不過他的單刀未能為PSG扳平，而雷恩在完場前一次後擊機會，又未能過到PSG門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma），最終雷恩以1:0主場擊敗PSG。
摩納哥主場7:1大勝阿些斯奧
然而雷恩贏波不單沒能在聯賽的席位取得上升，反而卻下跌，不因是同日的另一場比賽，摩納哥主場以7:1大勝阿些斯奧，在聯賽榜上與雷恩取得同分及同得失球，但因為摩納哥入球多6球，令雷恩反而要在賽後跌落聯賽第5位。而PSG雖然在聯賽仍然領先，不過與第2位的朗斯差距餘下3分。