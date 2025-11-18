熱門搜尋:
體育
2025-11-18 13:45:46

法甲｜麥巴比與巴黎聖日耳門勞資糾紛開庭　互索兩億幾歐元天價賠償

麥巴比向前球會PSG 提出索償約2.3億鎊（約23億港元），當中包括約4,630萬鎊的欠薪。

法國隊隊長基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與前球會巴黎聖日耳門一直有金錢糾紛，近日終於開庭。

這位現時效力皇家馬德里的26歲前鋒，向PSG提出索償約2.63億歐元（約23.7億港元）。

拒絕轉投沙特聯賽

PSG則向麥巴比作出反索償，向他追討2.4億歐元（約21.7億港元），理由是用作補償麥巴比在2023年拒絕以3億歐元轉會費加盟沙特阿拉伯球會希拉爾所造成的損失。

巴黎勞工法庭已在當地時間周一正式開始審理案件，預計需時數星期才會作出裁決。

這場爭議始於2023年7月，當時麥巴比拒絕轉投沙特聯賽。之後他認為自己因拒絕續約而遭巴黎聖日耳門冷待，包括未獲邀參加季前亞洲之旅，亦缺席球隊新季首戰，其後才被重新徵召，及後他於翌年夏天自由轉會加盟皇家馬德里。

形容PSG「幻想」

巴黎聖日耳門聲稱，球員其後同意放棄部分合約屆滿後應得款項，以協助球會維持財政健康。

然而麥巴比代表律師團隊否認此說法，形容PSG「幻想」，並指球員仍未收到應得的薪金和獎金。麥巴比最初向巴黎聖日耳門索償欠薪，相關申訴在法國足總系統內處理後，最終交由法院審理。

麥巴比於2017年至2024年間效力巴黎聖日耳門，合共上陣308場，攻入256球，贏得15項錦標。

