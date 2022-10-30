法甲｜PSG三天王入波不停！為世盃谷狀態？！

鋒力銳利無匹的巴黎聖日耳門(PSG)，剛戰在法甲主場兩度落後下，仍憑前鋒三大天王美斯、尼馬及基利安麥巴比各入一球，以4比3反勝中游分子特魯瓦，三大天王近態愈見勇銳，其中美斯比去季的作戰狀態是大幅提升，相信只要在世盃前不受傷，大有機會在決賽再展球王風采，挑戰他最渴望的獎座！

主帥加迪堤：不要再失波 PSG賽後則穩站法甲榜首，領先次位的朗斯5分，不過教練加迪堤警告球隊，要停止失球。繼上仗歐聯以7比2大破海法馬卡比，PSG接連在主場取得大捷，但兩仗共失5球；加迪堤說：「我們本周共入11球，但失5球卻太多了。我們要跟球員檢討及糾正，若果在歐聯一場波失3球，贏波機會便會極微。」PSG今場之前，在對上10仗聯賽只合失3球。