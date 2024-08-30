法甲｜PSG全攻 「大」戰里爾

PSG一向恃「財」傲視法甲，走了轉投皇家馬德里的基利安麥巴比，但今夏仍斥巨資添兵；3大新兵由賓菲加轉會的防中祖奧尼維斯、由法蘭克福過檔的中堅柏曹及雷恩翼鋒杜爾，全屬年輕尖兵，上仗鬥蒙彼利埃全部登場；前兩者更擔正，結果祖奧尼維斯即極速交2次助攻，一顯身價。

後麥巴比時代的巴黎聖日耳門(PSG)，季初表現更精彩，入球如麻；周日在今輪法甲壓軸戰，作客同樣開季兩戰全勝的里爾，PSG恃全民皆鋒，必定進取，入球騷可期(球賽編號FB9931，9月2日02:45開賽)。

結果球隊前中後三線都交出入波及助攻，包括翼鋒巴高拿梅開二度、南韓好手李康仁後備出場「埋齋」，6比0大炒對手；開季兩戰全勝入10球。西班牙籍教練安歷基上仗賽後非常高興，指慶幸能教導這班出色的球員，並指對他們來說，「足球就是精彩！」球隊兵多將悍，在「一周一賽」下，今場作客當然又會傾力主攻搶3分。

里爾開季連勝蘭斯及昂熱兼不失一球，但季初要頻密兼顧歐戰，結果剛在周中作客受挫布拉格斯拉維亞；雖然兩回合計仍然贏波，成功躋身歐聯分組賽，但強陣作客被破今屆不敗身。主力中堅迪亞基迪，中場雷米卡比拿、翼鋒哈拉達臣及箭頭約拿芬大衛差不多踢足全場，匆匆返主場迎擊PSG，體力會是最大疑點。