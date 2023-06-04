法甲｜PSG煞科輸波 美斯：祝大家有美好將來

球迷繼續柴台、比賽中多番失機，球王美斯在法甲煞科日為效力的巴黎聖日耳門(PSG)作告別戰，敗興收場；球隊先勝後敗，主場2比3不敵克萊蒙特，最後僅以1分，壓倒亞軍朗斯，聯賽冧莊，令賽後封王派對失色。
美斯盛傳加盟沙特球會希拉爾
早前已落實今夏約滿離隊的美斯，盛傳日內會公布加盟沙特球會希拉爾，年薪高達3.2億英鎊，但消息有待確實。這位為阿根廷捧走世盃的球王，自大賽回歸後不受部分PSG球迷歡迎，今場續被喝倒采。球王運氣不佳，今場連番失機，包括完場前妙射罰球被對方門將飛身救出，未能在巴黎有個完美的結局，埋單計自2021年加盟後，為PSG上陣75場入32球及交出35次助攻，球會連捧兩屆法甲錦標，但始終跟歐聯冠軍無緣。他賽後透過官網說：「我想為這兩年多謝球會、巴黎及這裡的市民，我祝大家有美好的未來。」
麥巴比連續5季榮膺甲神射手
另一位今場踢告別戰的西班牙名將沙治奧拉莫斯，以頭槌先開紀錄；至於法國球星基利安麥巴比則以12碼攻入今屆法甲第29球，即高舉早前受傷的球隊副選門將沙治奧域高的球衣，以示支持，個人則平紀錄連續5季榮膺聯賽神射手。PSG領先2球後防線連番失誤，最終輸2比3，賽後封王加冕儀式未能盡興。
其餘煞科日戰果，雷恩2比1力擒比斯特，壓倒被特魯瓦逼和的里爾，躋身來屆歐霸分組賽；至於對上兩屆皆奪季軍的摩納哥，今屆跌落第7，無緣歐戰。南特小勝昂熱，1分力壓輸波的歐塞爾，升上尾五逃出生天；來屆法甲減至18隊，4支球隊要降班(見附表)。
2022/23年法甲總結
(括號內為聯賽總排名)
歐聯分組賽席位 (1)巴黎聖日耳門、(2)朗斯
歐聯外圍賽席位 (3)馬賽
歐霸席位 (4)雷恩
歐協聯附加賽席位 (5)里爾
降班 (17)歐塞爾、(18)阿些斯奧、(19)特魯瓦、(20)昂熱
神射手 基利安麥巴比(巴黎聖日耳門/29球)