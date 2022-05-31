法網闖8強鬥祖高域 拿度：盡全力戰鬥

夢幻決戰提早爆發！隨著13屆法網盟主拿度，在法國網球公開賽第4圈激戰5盤才能打敗「師弟兼徒弟」的艾加艾利阿森，達成賽前外界的期望，將於周二半準決賽遇上宿敵、世界男單排名第一的祖高域。

上年破紀錄奪取個人第21座大滿貫獎座的拿度，將激鬥落後1個大滿貫的祖高域，這將亦是二人第10次在大滿貫對賽，以及自2006年後第59次交手；若只計泥地賽，兩人碰頭27次，拿度取19勝8負，但祖高域是史上唯一曾在四大滿貫擊敗拿度的球手，並在去屆法網準決賽，以盤數3比1淘汰拿度，最終封王。拿度在第4圈淘汰由其叔父任教、自己亦在教練團隊的加拿大球手艾加艾利阿森(Felix Auger-Aliassime)後說：「我們(指與祖高域)很了解對手，大家之間有很多歷史。我唯一可說的是我會專注，盡我全力戰鬥到最後。」

