法網闖8強鬥祖高域 拿度：盡全力戰鬥

夢幻決戰提早爆發！隨著13屆法網盟主拿度，在法國網球公開賽第4圈激戰5盤才能打敗「師弟兼徒弟」的艾加艾利阿森，達成賽前外界的期望，將於周二半準決賽遇上宿敵、世界男單排名第一的祖高域。
上年破紀錄奪取個人第21座大滿貫獎座的拿度，將激鬥落後1個大滿貫的祖高域，這將亦是二人第10次在大滿貫對賽，以及自2006年後第59次交手；若只計泥地賽，兩人碰頭27次，拿度取19勝8負，但祖高域是史上唯一曾在四大滿貫擊敗拿度的球手，並在去屆法網準決賽，以盤數3比1淘汰拿度，最終封王。拿度在第4圈淘汰由其叔父任教、自己亦在教練團隊的加拿大球手艾加艾利阿森(Felix Auger-Aliassime)後說：「我們(指與祖高域)很了解對手，大家之間有很多歷史。我唯一可說的是我會專注，盡我全力戰鬥到最後。」
法網僅3次需打5盤挫對手
35歲的拿度激戰4小時21分鐘，才能淘汰叔父東尼去年新收徒弟、21歲的艾加艾利阿森，並且是這位西班牙經典名將，在巴黎紅土場出賽17年兼111場比賽以來，僅第3次跟對手激戰5盤。第16次打入法網8強的拿度大讚這位師弟：「菲力士(艾加艾利阿森)是一位出色的球手，世界最佳之一，年輕有力量，走動快速。」
相比5號種籽拿度，1號種籽祖高域同日晉級過程輕鬆，以總盤數3比0淘汰15號種籽、阿根廷球手舒華斯文。暫未失一盤的祖高域談及老對手說：「可能是在這紅土場遇上的最大挑戰，但我已準備就緒。」祖高域近況極佳，連同月頭的羅馬大師賽，已連勝22盤。同列男單上線的半準決賽另一場大戰，將由3號種籽施華利夫鬥6號種籽艾卡拉斯。