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體育
2023-06-06 11:33:18

法網︱加藤未唯轉戰混雙入四強　晉級女雙組合否認有錯

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加藤未唯與拍檔晉級混雙四強。(Twitter圖片)

加藤未唯與拍檔晉級混雙四強。(Twitter圖片)

在周日（4日）法國公開賽發生的DQ事件，在社交媒體仍然發酵，涉事的日本球手加藤未唯成功晉級混雙的決賽，而晉級的女雙組合之一的蘇莉比絲托莫（Sara Sorribes Tormo）在女單比賽出局，她與拍檔波素高娃（Marie Bouzkova）更在網上被鬧爆，但她在記者會上指自己沒有做錯。

加藤未唯因為將球回到底線時，誤中底線球僮，令對方一度哭泣，球證最後由原本警告變成取消資格，不少網民以至網球手都對決定感到不解。加藤在混雙賽後，於Twitter回應：「我想感謝你們每一位繼續的支持。我收到來自全世界的正能量，給予我精神無比的鼓舞。現在我打入了混雙的四強，我會利用造些正能量去取勝。」

蘇莉比絲托莫在女單賽後再回應事件。(美聯社)

蘇莉比絲托莫在女單賽後再回應事件。(美聯社)

加藤的混雙隊友，德國球手佩迪斯（Tim Puetz）就表示：「未唯對發生的事覺得傷感。」他表示：「這事是很差，所有男子球手在更衣室都說，不可能取消她資格。我個人覺得是很糟糕。我很高興我收到通知可以繼續打混雙。不只因為我很在意混雙，還有因為我希望她可以繼續向前。」加藤在女雙的比賽遭取消資格後，只能哭着離開，而她指與女雙拍檔因為取消資格而會失去積分及4.3萬歐元（約36.1萬港元）的獎金。

網民批兩球手DQ加藤後在笑

而加藤女雙的對手，捷克的波素高娃與西班牙的蘇莉比絲托莫在網上受到廣泛的批評。蘇莉比絲托莫在女單的比賽不敵巴西球手美亞（Beatriz Haddad Maia）後，在記者會被問到事件。蘇莉比絲表示：「對瑪雷（波素高娃）和對我都很難去做人們所說的事。這不容易的，因為我們唯一去做的事，是走向球證並解釋發生甚麼事。餘下的決定是賽事的主管負責，我們沒有做壞事。」然而網民卻指出，蘇莉比絲與隊友如果是真的在乎球僮，她們應是去安慰她，然而有鏡頭指她們在加藤被取消資格後在笑，而且也只有加藤及球證曾上前向被打中的球僮了解及安慰。

網民指兩球手在加藤未唯被DQ後在笑。(網上圖片)

網民指兩球手在加藤未唯被DQ後在笑。(網上圖片)

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