法網︱女雙不幸遭重罰DＱ　日本加藤未唯混雙奪標而回

在早前的女雙賽事，加藤與印尼隊友蘇積雅迪（Aldila Sutjiadi），因為加藤一次將球回給底線時，球僮在沒注意下被打中，球證在對手的抗議下，由原本的警告變成取消資格。有關裁決廣泛受到批評，不少人都替加藤不值，更指對手缺乏體育精神，而加藤與蘇積雅迪更被沒收獎金及比賽積分。

早前在女雙發生意外，誤將球回底線時打中球僮而被取消資格的日本球手加藤未唯，在法國公開賽的混雙卻有個美滿結局，她與德國拍檔佩迪斯（Tim Puetz）在混雙打入決賽，並成功贏得冠軍，也是他們首個大滿貫賽事的錦標。

不過加藤之後繼續出戰混雙的比賽，並與佩迪斯一直逢關過關下打入決賽。最後更以4:6、6:4及10:6的局數，以盤數2:1反勝對手，在決賽中勝出。這也是二人首次在大滿貫賽事中奪標。加藤在賽後表示：「對於我拍檔，我慶幸有你這位拍檔。感謝你一直支持我及為我打氣。而我的教練，感謝你一直在我艱難的時間陪伴。」

期望上訴成功

她提到之前女雙的事：「這對我而言，在數日前的女雙被不公平地取消資格，真的是精神上一大挑戰。我想感謝所有的球手、教練以至每一個人給我衷心的訊息支持。令我可以用所有的正能量繼續前行，也因此我才走到今日。感謝我女雙的拍檔蘇積雅迪，她的隊伍以及所有印尼的球迷。我們被取消資格是不幸，不過我會盡力讓我們有一日能打入女雙的決賽。希望那個女孩沒事。」她又表示，仍期待可與女雙的對手再戰。她又表示雖然不幸被取消資格，但仍正面面對她的上訴，希望可以取回積分及獎金。

加藤與友蘇積雅迪的對手波素高娃（Marie Bouzkova）及蘇莉比絲托莫（Sara Sorribes Tormo）在之後一圈已經被淘汰，而蘇莉比絲托莫在取消資格事件的翌日，亦在女單出局。