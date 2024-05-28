法網｜拿度史上首次第一圈出局　擬棄溫網備戰奧運

14次贏得法國公開賽的拿度（Rafael Nadal），在可能是他最後一屆的法網首圈出局，以盤數的0:3負於賽事4號種子，德國的施維列夫（Alexander Zverev）。他在賽後表示未必會出戰之後的溫布頓，但有意再次出戰奧運。 拿度的22個大滿貫冠軍之中，有14個來自法網。在今屆之前，他最差一次是2016年因傷而在第3圈退賽。然而休養多時後再戰法網，首圈抽到施維列夫，結果首盤先輸局數3:6，第2盤一度將對手迫到決勝局，但仍輸局分5:7。在最後的一盤，拿度再次輸局數3:6，以直落3盤被淘汰。

他在賽後就向場內的球迷表示：「我不知道這是不是我最後一次在你面前站在這裡，如果是的話，我是享受過的。在這一周，入場觀眾都很奇妙，對我而言能夠這樣感受大眾的愛是很特別的。」 憂身體無法適應場地轉換 拿度之後再接受記者的訪問，他回應之後的比賽：「對我現在而言似乎很難轉向草地，然後再參加奧運的泥地。我無法確定所有事，我需要與團隊討論及分析現實的情況。不過我不認為一切在我身體發生的問題，在轉換一個完全不同的場地後再立即轉到泥地是一個聰明的做法。」拿度目前在世界排名275，估計需要利用保護傷患球手的名額來取得巴黎奧運的參賽權。