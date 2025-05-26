法網｜拿度告別儀式四巨頭再聚頭

今年的第2項大滿貫賽事，法國公開賽展開。而賽會也在首個賽日，為「泥地王」的西班牙球手拿度（Rafael Nadal）舉行告別儀式，球壇四巨頭的祖高域（Novak Djokovic）、費達拿（Roger Federer）及梅利（Andy Murray）在儀式上重聚。至於首日比賽，莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在僅失一局下淘汰對手晉級。

14次在法網男單奪冠的拿度，在去年正式退役，連同梅利及費達拿都先後退役，曾主宰網壇20多年的「四巨頭」，現時就僅餘祖高域。這4位男單強手在周日聚首，出席賽會為拿度舉辦的告別儀式。拿度表示：「在這些年來為一切奮鬥，我們看待事物的看法都改變了，這很難以置信。面對着對手時的緊張、壓力以及奇怪的感覺，在結束球員生涯後感覺完全不同了。我們建立了很出色的競爭，但我向好處想，我們雖然努力地競逐着錦標，但同時也是很好的同行，大家都很尊重對方。我們聚首一堂有很多意義，我很享受每日要與你們競爭時將自己迫到極限。」