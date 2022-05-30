法網︱拿度苦戰5盤晉級後惹退役疑雲　八強將戰祖高域

賽前仍然受到傷患困擾的拿度（Rafael Nadal），在法國公開賽的16強，面對由其叔叔東尼拿度（Toni Nadal）擔任教練的加拿大小將艾格阿利亞斯美（Felix Auger-Aliassime）。拿度在苦戰5盤後，以3:2的盤數擊敗對手，賽後拿度的感言被外媒質疑他可能準備退役。而他八強的對手，將會是現任「一哥」的祖高域（Novak Djokovic）。

世界排名第9，21歲的艾格阿利亞斯美，3年前曾與拿度對賽，當時輸盤數0:2。而今次再碰頭，拿度首盤先輸3:6。不過這位「泥地王」在自己擅長的泥地出戰，仍連贏兩盤6:3及6:2反先。而艾格阿利亞斯美在第4盤，在兩破拿度發球局之下，將盤數追平2:2。令比賽要進入第5盤決勝。拿度在第5盤於第8局成功打破對手的發球局，並以6:3的局數勝出，終以盤數3:2獲勝。

拿度：不知道會否是最後一場

拿度賽後表示：「我打入法網的八強了。我現在享受的是我今年仍可以在這裡。說真的，在這裡的每一場比賽，我都不知道會不會是我生涯最後的法網賽事。這就是我的狀況。我希望可以給自己一個機會去繼續打出最高水平，即管看吧。」有傳媒就指，拿度的發言似乎是準備退役。

拿度在法網晉級後，八強將會對祖高域。祖高域在另一邊的比賽，輕鬆以3:0的盤數擊敗阿根廷的舒威斯文（Diego Schwartzman）。