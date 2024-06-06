法網｜施維列夫獲最後四強席位　女單莎巴蘭卡八強止步

德國的施維列夫（Alexander Zverev），取得法國公開賽男單的最後一個四強席位。他在八強面對澳洲的迪米勒（Alex de Minaur）雖然以盤數3:0取勝，不過過程並不輕鬆。而這也是他連續4年打入四強。
由於祖高域（Novak Djokovic）的退出，令到四強席位僅餘迪米勒與施維列夫要爭奪。施維列夫首盤先以6:4的局數取勝，不過第2盤就要打到決勝局，也僅贏細分7:5。到第3盤迪米勒即使負隅頑抗，但仍要輸局數4:6，令施維列夫在苦戰近3小時晉級。賽後施維列夫就表示：「我很好興再次打入四強，希望我可以贏一次。」在過去的3屆，施維列夫統統在四強止步。而他四強的對手，會是挪威的魯迪（Casper Ruud），他是因為祖高域退賽令他可以不戰而勝。
17歲安迪耶娃意外晉身四強
女單方面就出現爆冷的賽果，賽事2號種子，白俄羅斯球手的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在領先一盤下，被17歲的俄羅斯球手安迪耶娃（Mirra Andreeva）反勝，成為今屆賽事女單唯一非種子的四強球手。莎巴蘭卡在這場首盤其實已贏得不輕鬆，二人要打到決勝局，莎巴蘭卡以細分7:5險勝，而且莎巴蘭卡在首盤也接受過醫療團隊的協助，她曾指向自己的肚表示不適。在掙扎過繼續比賽還是退出後，莎巴蘭卡繼續作戰，不過接着的兩盤，安迪耶娃都以局數6:4取勝，以盤數2:1淘汰莎巴蘭卡。
安迪耶娃賽後表示：「老實說，我在賽前真的很緊張，我知道她佔優勢。我和我教練在賽前有一個計劃，不過我再次忘了一切，我只是憑自己感覺去打。」安迪耶娃晉級後的對手是賽事的12號種子柏奧蓮妮（Jasmine Paolini）。