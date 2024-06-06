法網｜施維列夫獲最後四強席位　女單莎巴蘭卡八強止步

德國的施維列夫（Alexander Zverev），取得法國公開賽男單的最後一個四強席位。他在八強面對澳洲的迪米勒（Alex de Minaur）雖然以盤數3:0取勝，不過過程並不輕鬆。而這也是他連續4年打入四強。

由於祖高域（Novak Djokovic）的退出，令到四強席位僅餘迪米勒與施維列夫要爭奪。施維列夫首盤先以6:4的局數取勝，不過第2盤就要打到決勝局，也僅贏細分7:5。到第3盤迪米勒即使負隅頑抗，但仍要輸局數4:6，令施維列夫在苦戰近3小時晉級。賽後施維列夫就表示：「我很好興再次打入四強，希望我可以贏一次。」在過去的3屆，施維列夫統統在四強止步。而他四強的對手，會是挪威的魯迪（Casper Ruud），他是因為祖高域退賽令他可以不戰而勝。