法網｜施維雅迪次圈險勝大坂直美　艾卡拉斯再晉一級

上屆法國公開賽的女單冠軍施維雅迪（Iga Swiatek），今屆在次圈面對今年才復出的日本球手大坂直美，最終在激戰3盤下，以2:1的盤數險勝對手晉級。至於男單方面，西班牙的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在有驚無險下晉身第3圈。

作為女單的頭號種子，施維雅迪就要面對復出僅4個月的大坂直美。首盤雙方互破對方一次發球局下，要打至決勝局，施維雅迪以細分的7:1先贏一盤。然而這位女單「一姐」在第2盤卻是兵敗如山倒，以局數1:6，被大坂直美追回一盤。決勝的第3盤比賽，大坂直美一度打破施維雅迪的發球局，將局數領先3:0。然而施維雅迪在落後局數2:5時負隅頑抗，連取5局反勝，最終以7:5的局數反勝，盤數贏2:1晉級。