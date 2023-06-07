法網｜施維雅迪鬥嘉奧芙 8強演上屆決賽翻版

法網女單8強上演早來大戰，衛冕的施維雅迪(Iga Swiatek)，周三將會再戰上屆決賽手下敗將嘉奧芙(Coco Gauff)；雖然對賽往績一面倒佔優，但來自波蘭的一姐施維雅迪自言未敢輕敵。

世界排名第1的施維雅迪在今屆4戰女單比賽，暫僅失9局，包括剛在第4圈鬥烏克蘭的蘇莉安高(Tsurenko)戰至首盤領先5比1時，對手因身體不適要退出比賽，令施維雅迪連同上屆法網，在這個紅土場已連勝11場。她在今屆暫時4場勝仗只共花了4小時4分鐘，自然有充足體力迎擊上屆亞軍、美國嘉奧芙這場早來的8強大戰。

這位22歲的首號種子，上屆決賽以6比1、6比3輕取嘉奧芙，總計6次對賽全勝兼不失一盤，但她表示：「完全不同的一年及不同的比賽，無論去年發生過任何事，我會準備就緒。」施維雅迪這位兩屆法網盟主，不只「剋住」嘉奧芙；自去年年初起，她在大滿貫賽事的成績是28勝3負，她認為自己比以往更懂留放，可留力應付餘下數圈比賽。

