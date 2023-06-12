法網｜施維雅迪4年3度封后法網 一姐：我一度停止看比分

衛冕「一姐」施維雅迪(Iga Swiatek)，在法國網球女單決賽，於苦戰之下以盤數2比1打敗首次打入大滿貫決賽的非種子球手梅高娃(Karolina Muchova)，並成為自1992年的施莉絲(Monica Seles)之後，在這紅土場最年輕衛冕的女單球手。

這位22歲的波蘭球手以6比2、5比7及6比4打敗捷克的梅高娃，她在第二盤領先局數3比0下，梅高娃改變比賽節奏，全力反撲追回一盤，雙方第三盤亦互破發球局，但施維雅迪始終大賽經驗較豐富，拿下最後3局；梅高娃最終發球雙錯誤，結束這場歷時2小時46分鐘的「馬拉松」決戰。對於已4奪大滿貫錦標，包括近4年3度封后法網的施維雅迪表示：「我難以形容感受，但滿有快樂。這場比賽太多起伏，我一度停止看比分；我想多利用自己的直覺，因為我知道自己越放鬆，可打得更好，結果第三奏效了。」現役女單球員中，僅3人擁4項或以上大滿貫錦標；另二人是莎蓮娜威廉絲(Serena Willams)及大坂直美(Naomi Osaka)。

瑪莉絲莫：施維雅迪或稱霸法網

法網總監、前法國名將瑪莉絲莫(Amelie Mauresmo)稱，相信施維雅迪會贏更多錦標，更不排除她像西班牙名將拿度般14度稱霸法網。施維雅迪回應說：「我不知自己能否做得到，但我會每天努力不懈，盡力打出好表現。我不會訂下一些瘋狂的目標及紀錄，保持冷靜對自己而言是最好的。」

世界排名43位的梅高娃，是為歷來第4低世界排名的法網女單決賽球員，她賽後難掩失望說：「感覺有點苦澀，我想這是一場非常接近的比賽，但整體對我而言，是美妙的成就。這將是我未來有機會再戰這類大賽的強大推動力。」26歲的梅高娃之前大滿貫最佳成績是2021年澳網4強，在2019及2021年打入溫網8強。