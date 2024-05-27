法網｜泥地王拿度首圈即鬥施維列夫

2024法國網球公開賽焦點，盡在法網史上最強王者拿度(Rafael Nadal)身上。這位下月初便踏入38歲的西班牙網壇傳奇擺脫傷患，迎接個人在法網的最後之旅；但周一首圈即遇4號種子、德國的施維列夫(Alexander Zverev)，可說是下下籤。拿度早前誓言：「就算我在這裡只剩0.01%的戰力，我仍會力爭在法網戰鬥下去！」 2005年首奪法網冠軍、前世界第一拿度的22個大滿貫錦標中，14個便是來自法網的「紅土場」；可惜受臀部傷患及肌肉撕裂等影響，自去年1月至今僅出戰15場，世界排名已跌至276位。拿度的法網生涯累積115戰112勝3負，戰功顯赫，其中兩場敗仗受制老對手祖高域(Novak Djokovic)拍下。

下月初會度過38歲生辰的拿度，已準備在今年退休，即意味是在法網「最後一戰」；他自上月起在3個泥地賽上陣，但最佳成績只打入馬德里大師賽16強。他早前誓言會盡一切努力，在今個紅土場留下最美回憶。 拿度上周在路蘭卡羅斯這個法網著名場地展開首課操練時，已吸引多達6,000名球迷觀看；陪同拿度訓練的是另一位前大滿貫得主華連卡(Stan Wawrinka)及俄羅斯名將麥維迪夫(Daniil Medvedev)。曾在2015年稱霸法網、今屆亦作告別戰的瑞士球手華連卡指拿度如遠離傷患，仍是相當危險的對手。

不過就算拿度康復十足，今屆在首圈的對手已絕不易應付；事關施維列夫對上3屆俱能打入4強，湊巧是拿度在2022年於法網捧走上一個大滿貫前，準決賽正是淘汰當時傷出的施維列夫。後者在首圈抽籤時正在練習中，並說：「胞弟通知我時，我當初以為是說笑；但『正呀』，我真想再對拿度，不想跟他的最後回憶是自己坐在輪椅上被推離場。今戰對我們都是硬仗，且看戰況如何。」