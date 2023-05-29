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體育
2023-05-29 14:43:50

法網︱烏克蘭球手拒與白俄「二姐」握手遭柴台

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高絲杜克在賽後拒與莎巴蘭卡握手。(路透社)

高絲杜克在賽後拒與莎巴蘭卡握手。(路透社)

法國公開賽已經展開，不過在首圈出現令賽會尷尬的局面，原因是在女單的首圈賽事，烏克蘭球手的高絲杜克（Marta Kostyuk）對上世界排名第2，白俄羅斯的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），雖然莎巴蘭卡成功以盤數2:0擊敗對手，不過高絲杜克賽後拒與莎巴蘭卡握手，引起現場球迷的柴台。高絲杜克賽後指，人們應該為此感到尷尬。

高絲杜克過去已不止一次拒絕與俄羅斯以及白俄羅斯球手握手，然而她對法網的球迷表現感到驚訝：「人們應該真心感到尷尬。我想他們在戰爭結束後的10年作出回應。我想他們不會覺得自己的行為很好。」

高絲杜克在賽前擲毫後亦未有與對手合照。(路透社)

高絲杜克在賽前擲毫後亦未有與對手合照。(路透社)

然而莎巴蘭卡就指：「我以為那些嘘聲是向我，所以我感到有點驚訝。不過之後我感覺到你們的支持。」她在記者會上再次稱「沒有人支持戰爭。」又指理解高絲杜克「討厭她」。不過高絲杜克指責：「她從沒有說他個人不支持戰爭。她應該自己先說自己，然後才與其他運動員討論，而我知道有些運動員是支持戰爭。去說沒有人，我想有點多了，因為你只能代表你自己。」

莎巴蘭卡在今次的法網是女單的熱門之一，而如果世界排名第一的施維雅迪（Iga Swiatek）未能打入八強，她有機會成為世界第一。

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