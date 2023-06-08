法網｜爆最激4強戰 祖高域挑1哥艾卡拉斯

力爭歷史性第23度封王大滿貫的塞爾維亞巨星，36歲的祖高域，將在法國網球公開賽男單準決賽遇上強大阻力，硬撼1號種子、20歲的西班牙新星艾卡拉斯。

祖高域(Djokovic)，在周二的法網男單8強有驚無險，在有機會先輸兩盤下，終以4比6、7比6(7比0)、6比2及6比4，反勝11號種子、俄羅斯的卡真洛夫(Khachanov)，仍有機會成為首位在各大滿貫都最少3奪錦標的男子球員。他在3小時43分鐘激戰後說：「我打出完美的決勝局(第2盤)，之後打出一些比開局更高水準的比賽。這是預期會面對的大滿貫8強戰，勝仗來得不易，我高興今天能克服它。」

世界排名第3的祖高域，下一圈的周五對手預料更難對付，因為是2022年美網盟主、西班牙20歲新星艾卡拉斯(Alcaraz)。後者同晚輕鬆以直落3盤，打敗5號種子希臘球手薜斯柏斯(Tsitsipas)，首次躋身法網男單4強。在14屆盟主拿度因傷無法出席這項紅土場盛事後，祖高域及艾卡拉斯這對「老少猛將」，今屆賽前已被視為爭霸大熱；二人未嘗在大滿貫比賽碰頭，但去年在馬德里的泥地賽準決賽作唯一一次交手，當時艾卡拉斯以盤數2比1勝出。

