法網｜爭入法網決賽搶首滿貫 魯迪大戰施維列夫

同樣在上屆「受制」法網之王拿度的魯迪(Ruud)及施維列夫(Zverev)，在今屆半準決賽俱以盤數3比1打敗對手，將在周五的4強大戰碰頭，力爭在這個紅土場向個人首項大滿貫進發。

4號種子挪威的魯迪，以6比1、6比2、3比6及6比3贏波，繼去屆後又在8強戰打敗同來自北歐、丹麥的6號種籽魯尼(Rune)。魯尼曾在今年5月的意大利公開賽，一報之前4次對賽全敗的恥辱，打敗魯迪；但今場戰情卻未如估計般緊湊。2022年法網及美網亞軍魯迪，去年在這紅土場的4強戰準備鬥施歷(Cilic)前，於休息室目睹在場上鬥拿度時、足踝嚴重受傷要退賽的施維列夫的「慘況」。

24歲的魯迪說：「見他再入4強實在太好，自一年前，他度過艱難的一年。這將會是一場可觀的比賽，雙方皆全力一戰」上屆決賽吞拿度3蛋的魯迪，歷來跟德國球手施維列夫的對賽是1勝2負，對上一次則在去年邁亞密賽8強賽贏波，報回之前兩敗之仇。