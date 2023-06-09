法網｜爭入法網決賽搶首滿貫 魯迪大戰施維列夫

同樣在上屆「受制」法網之王拿度的魯迪(Ruud)及施維列夫(Zverev)，在今屆半準決賽俱以盤數3比1打敗對手，將在周五的4強大戰碰頭，力爭在這個紅土場向個人首項大滿貫進發。
4號種子挪威的魯迪，以6比1、6比2、3比6及6比3贏波，繼去屆後又在8強戰打敗同來自北歐、丹麥的6號種籽魯尼(Rune)。魯尼曾在今年5月的意大利公開賽，一報之前4次對賽全敗的恥辱，打敗魯迪；但今場戰情卻未如估計般緊湊。2022年法網及美網亞軍魯迪，去年在這紅土場的4強戰準備鬥施歷(Cilic)前，於休息室目睹在場上鬥拿度時、足踝嚴重受傷要退賽的施維列夫的「慘況」。
24歲的魯迪說：「見他再入4強實在太好，自一年前，他度過艱難的一年。這將會是一場可觀的比賽，雙方皆全力一戰」上屆決賽吞拿度3蛋的魯迪，歷來跟德國球手施維列夫的對賽是1勝2負，對上一次則在去年邁亞密賽8強賽贏波，報回之前兩敗之仇。
施維列夫上屆足踝重創飲恨4強
26歲的施維列夫，同日以盤數3比1打敗唯一非種子的8強球手、阿根廷的艾查華里(Etcheverry)，連續兩屆闖入男單4強。施維列夫去年跟拿度鬥至第2盤決勝局時，嚴重扭傷足踝，要坐輪椅被送離場；其後更要接受韌帶手術，至今年較早時才能完全傷好復出。這位在2020年美網打入決賽的德國球手，自言已忘記上年傷痛，並說：「我不去想去年發生的事，繼續在場上爭取贏波，在這裡向大滿貫錦標全力進發。」
周五另一場男單4強大戰，將由1號種子艾卡拉斯鬥3號種子祖高域。