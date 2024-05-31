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體育
2024-05-31 11:32:42

法網｜祖高域晉級第三圈　莎巴蘭卡輕鬆過關

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祖高域在男單晉級第3圈。(路透社)

祖高域在男單晉級第3圈。(路透社)

上屆法國公開賽冠軍的祖高域（Novak Djokovic），在次圈繼續晉級，今次面對西班牙的巴爾拿（Roberto Carballes Baena）以3:0盤數輕鬆擊敗對手晉級，下一圈會對意大利的穆斯迪（Lorenzo Musetti）。女單方面，2號種子的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）就同樣輕鬆地擠身第3圈。

上一圈面對持外卡參賽的靴拔雖然都是以3盤擊敗對手，但戰情卻並不輕鬆，祖高域在第2圈面對世界排名63的巴爾拿相對卻輕鬆，首盤雖然僅贏局數6:4，不過之後兩盤就分別以6:1及6:2局數勝出，花2個小時左右就晉身第3圈。賽後他表示：「我內心永遠堅信自己可以贏得大滿貫。這是為甚麼我仍在這水平比賽，這是我在這裡的原因。在這年紀，如果我不相信可以在大滿貫一路打入決賽，我就不會再在職業網球路上競爭。」

祖高域在法網次圈擊敗巴爾拿晉級。(路透社) 祖高域在法網次圈擊敗巴爾拿晉級。(路透社)

施維列夫再晉一級

祖高域第3圈的對手，會是賽事30號種子的意大利球手穆斯迪。而除了祖高域外，多位主要的種子球手都在次圈過關，當中包括首圈淘汰拿度（Rafael Nadal）的施維列夫（Alexander Zverev），他以3:0的盤數擊敗比利時的哥芬（David Goffin）。

在女單方面，同樣沒有重要的爆冷賽果。2號種子的莎巴蘭卡在次圈以2:0的盤數擊敗日本的內島萌夏，下一圈會對西班牙的芭杜沙（Paula Badosa）。

莎巴蘭卡在法網次圈輕鬆過關。(路透社) 莎巴蘭卡在法網次圈輕鬆過關。(路透社)
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