法網｜祖高域晉級第三圈　莎巴蘭卡輕鬆過關

上屆法國公開賽冠軍的祖高域（Novak Djokovic），在次圈繼續晉級，今次面對西班牙的巴爾拿（Roberto Carballes Baena）以3:0盤數輕鬆擊敗對手晉級，下一圈會對意大利的穆斯迪（Lorenzo Musetti）。女單方面，2號種子的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）就同樣輕鬆地擠身第3圈。

上一圈面對持外卡參賽的靴拔雖然都是以3盤擊敗對手，但戰情卻並不輕鬆，祖高域在第2圈面對世界排名63的巴爾拿相對卻輕鬆，首盤雖然僅贏局數6:4，不過之後兩盤就分別以6:1及6:2局數勝出，花2個小時左右就晉身第3圈。賽後他表示：「我內心永遠堅信自己可以贏得大滿貫。這是為甚麼我仍在這水平比賽，這是我在這裡的原因。在這年紀，如果我不相信可以在大滿貫一路打入決賽，我就不會再在職業網球路上競爭。」