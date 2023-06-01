法網︱祖高域繼續輕鬆晉級第3圈　賽後回應科索沃留言

爭取第23個大滿貫冠軍的祖高域（Novak Djokovic），在法國公開賽的第2圈，以直落3:0的盤數擊敗匈牙利的富斯索域斯（Marton Fucsovics）晉級。不過他的焦點就落在上一圈於鏡頭前寫上支持科索沃塞族人的語句問題。而世界排名第一的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），就以3:1的盤數擊敗日本的丹尼爾太郎（Taro Daniel）。
世界排名第3的祖高域，而對31歲的富斯索域斯，首盤雖然要戰至決勝局，但仍以細分7:2先贏一盤，之後的兩盤更輕鬆地以6:0及6:3勝出，用了2小時44分鐘以3:0的盤數淘汰對手。不過賽後記者的焦點落在他於上一圈，在鏡頭前寫上有關科索沃局勢的留言。
祖高域堅持對科索沃立場
祖高域當時寫道「科索沃是塞爾維亞的心臟，停止暴力」，他回應表示：「一個沒有爭議的大滿貫，我想不可能在我身上發生。我想這也是我的動力。我當然留意到有很多人會不認同，不過就是這樣，這是我支持的事情，就這樣。」國際體育組織的國際網球聯會（ITF）認為，因為大滿貫的賽事沒有禁止政治性的言論，因此不認為祖高域違規，不過法國的體育部長就警告，應該保持賽場的中立。
至於頭號種子的艾卡拉斯，先贏一盤6:1，之後雖然被丹尼爾太郎以6:3追回一盤，不過艾卡拉斯之後連贏兩盤6:1及6:2，以3:1的盤數晉級第3圈。