法網｜祖高域首圈過關　梅韋迪夫首戰出局

本年度的第2項大滿貫賽事，法國公開賽已經展開。爭取個人第25個大滿貫錦標的祖高域（Novak Djokovic）在首圈以盤數3:0輕取美國的麥堅斯麥當奴（Mackenzie McDonald）晉級，而俄羅斯球手的梅韋迪夫（Daniil Medvedev）就繼續在法網無所獲，首圈不敵英國的洛尼（Cameron Norrie）。

過去21次都能在首圈晉級，賽事6號種子的祖高域首圈面對着世界排名98的麥當奴。祖高域直落盤都以6:3的局數，花1小時58分就過關，他下一圈會對東道主的穆特（Corentin Moutet）。早前在日內瓦公開賽，贏得他第100個巡迴賽冠軍，祖高域曾表示：「我認為這是一個好的決定，說實在，我一度因為遇到挫折而影響自己的信心，對自己的比賽有質疑。在贏下了4場比賽並獲得冠軍，這是很好的事情。去到法國公開賽，這感覺會與我3星期前的有所不同，就看我可以去得多遠，不過我現在感覺很好。」