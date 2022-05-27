法網︱羅馬尼亞球手掟拍　誤中場邊小童幸未受重傷(有片)

羅馬尼亞球手貝古（Irina-Camelia Begu）在法國公開賽的次圈的比賽，雖然成功反勝對手晉級，不過焦點就落在她於其中一局時，誤傷一位場邊小孩的事。

貝古在對30號種子阿歷辛度娃（Ekaterina Alexandrova）的比賽，她在第3盤被對手打破發球局後，一度將球拍擲落地，然後球拍卻反彈上看台，並擊中一名在看台的小童。小童隨即大哭，而貝古就上前道歉。幸運的是，小童很快接受道歉及與貝古合照，而球證未有因此而取消貝古的資格。貝古最後亦以2:1的盤數淘汰阿歷辛度娃。

貝古之後亦有在網上為自己的行為致歉，有前球手就指出，貝古的行為與之前德國球手施維列夫（Alexander Zverev）及祖高域（Novak Djokovic）都因為在場內發洩不滿而投擲或打擊物品，二人之後都曾被取消資格，而貝古今次卻幸運地未被賽會取消比賽資格。