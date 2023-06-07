法網︱艾卡拉斯四強硬撼祖高域　施維杜蓮娜出局被噓

世界排名第一，西班牙新星的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在法國公開賽的八強，以3:0的盤數淘汰希臘的西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），並將與祖高域（Novak Djokovic）在四強相遇。在女單賽事方面，烏克蘭的施維杜蓮娜（Elina Svitolina）不敵白俄羅斯的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），賽後被球迷柴台。
在之前巴塞隆拿的網球賽決賽碰頭，艾卡拉斯再次面對西斯柏斯，不過這場比賽對於這位年僅20歲的「一哥」來說卻是輕鬆，首兩盤艾卡拉斯就以6:2及6:1的局數取勝，領先盤數2:0，雖然第3盤西斯柏斯頑抗至決勝局，但艾卡拉斯仍能以7:5的細分勝出，輕鬆以3:0盤數取勝。至於祖高域就在另一場的八強，面對俄羅斯的卡查洛夫（Karen Khachanov），祖高域在先輸一盤4:6之下，第2盤決勝局贏細分7:0，之後兩盤以6:2及6:4勝出，盤數以3:1反勝。
祖高域反勝晉級
對於四強面對祖高域，艾卡拉斯表示：「這是所有人都想睇，也會是一場很好打的比賽。如果你要成為最佳，你就得打敗最佳。祖高域是世界最佳的球手之一，我很期待去擊敗他。」
在女單方面，烏克蘭的施維杜蓮娜面對白俄羅斯的莎巴蘭卡，早前已發生過因為烏克蘭球手拒與白俄及俄羅斯球手握手，被球迷柴台的事，而今場施維杜蓮娜以兩盤4:6不敵對手後，亦因為未有與對方握手，賽後被球迷噓。施維杜蓮娜賽後表示：「我不知道她在等甚麼，因為我已經為握手作出清晰的聲明。在這種情況之下，不論是誰輸了，我想都會被噓，不過我對此並不在乎。」
The Belarusian Lukashenko-supporter Aryna Sabalenka decided to stand by the net and wait for Ukraine’s Elina Svitolina to shake her hand after advancing to the French Open semi-finals!— Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023
The French crowd booed Svitolina’s protest against the war. pic.twitter.com/PLzuJOnoVk