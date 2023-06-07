法網︱艾卡拉斯四強硬撼祖高域　施維杜蓮娜出局被噓

世界排名第一，西班牙新星的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在法國公開賽的八強，以3:0的盤數淘汰希臘的西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），並將與祖高域（Novak Djokovic）在四強相遇。在女單賽事方面，烏克蘭的施維杜蓮娜（Elina Svitolina）不敵白俄羅斯的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），賽後被球迷柴台。

在之前巴塞隆拿的網球賽決賽碰頭，艾卡拉斯再次面對西斯柏斯，不過這場比賽對於這位年僅20歲的「一哥」來說卻是輕鬆，首兩盤艾卡拉斯就以6:2及6:1的局數取勝，領先盤數2:0，雖然第3盤西斯柏斯頑抗至決勝局，但艾卡拉斯仍能以7:5的細分勝出，輕鬆以3:0盤數取勝。至於祖高域就在另一場的八強，面對俄羅斯的卡查洛夫（Karen Khachanov），祖高域在先輸一盤4:6之下，第2盤決勝局贏細分7:0，之後兩盤以6:2及6:4勝出，盤數以3:1反勝。