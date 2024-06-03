法網｜艾卡拉斯率先晉身八強　施維雅迪兩盤完封對手

法國公開賽開始進入最後階段，西班牙的3號種子艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在16強以3:0的盤數擊敗加拿大的艾格阿利亞斯美（Felix Auger-Aliassime）晉身八強，並會與希臘的西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）碰頭。至於女單方面，衞冕的施維雅迪（Iga Swiatek）在16強展現強勢，以兩盤6:0的局數擊敗保達普娃（Anastasia Potapova）。

男單的3號種子艾卡拉斯，在16強面對加拿大的艾格阿利亞斯美，在沒有太大壓力下，以6:3、6:3及6:1的局數，直落3盤晉級。而他在八強，將面對希臘的西斯柏斯。艾卡拉斯賽後表示：「我真的很高興今日的表現，我想我打出了真正高水準的網球，我對自己的發球、擊球以至走動都很滿意。」至於西斯柏斯在另一邊廂面對意大利的艾拿迪（Matteo Arnaldi），西斯柏斯在落後一盤3:6之後，第2盤在決勝局追回盤數，之後再連贏兩盤6:2反勝。