法網︱西斯柏斯苦戰4小時晉級第3圈

法國公開賽次圈，世界排名第4的希臘球手西斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）與捷克的高拿（Zdenek Kolar）苦戰逾4個小時之後，終以3:1的盤數擊敗對手晉級。

面對世界排名134的高拿，西斯柏斯在首盤打破對手1次發球局後，率先贏局數6:3，然而之後的比賽卻再沒有這樣簡單。第2盤雙方各破1個發球局之下，令比賽進入決勝局，而雙方結果要打到10:8才由西斯柏斯勝出。有兩盤的領先優勢，西斯柏斯第3盤依然陷於苦戰，並且進入今場的第2個決勝局，今次高拿就成功在決勝局以7:3的細分追回一盤。到第4盤雙方繼續拉鋸，西斯柏斯雖然在第5局先打破高拿的發球局，不過之後的一局又被高拿打破發球局，結果比賽在第4盤又要以決勝局分勝負，西斯柏斯在決勝局一度落後2:6的情況下，以9:7反勝，並以盤數3:1艱苦擊敗對手晉級。

西斯柏斯賽後表示：「他令我陷入瘋狂。這是真的令人沮喪，他每一球都可以走到球後面，這是不易應付。高拿將自己的身體每一部分都可以趕到，我真的要恭喜他有如此難以置信的表現。」

中國鄭欽文爆冷淘汰夏莉比

至於在女單，2018年冠軍的夏莉比（Simona Halep）以1:2的盤數不敵19歲的中國球手鄭欽文。鄭欽文雖然先輸一盤2:6，不過在之後的兩盤夏莉比表現下滑，連輸兩盤2:6及1:6，最終以盤數1:2被鄭欽文淘汰。