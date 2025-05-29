法網｜魯迪受傷次圈止步轟排名制度　莎巴蘭卡繼續輕鬆過關

法國公開賽的次圈，兩屆亞軍的挪威球手魯迪（Casper Ruud）在比賽途中受傷，最後於次圈不敵葡萄牙的波捷斯（Nuno Borges），未能晉級。他賽後批評巡迴賽的排名機制，迫使球員受傷都要打落去。至於西班牙的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）就在次圈成功過關，女單世界排名第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）繼首圈僅失一局晉級後，次圈也沒有太大壓力下贏盤數2:0。而英國美少女的拉度卡露（Emma Raducanu）就在次圈被前「一姐」的施維雅迪（Iga Swiatek）淘汰。

2022年及2023年連續兩年打入法網決賽的魯迪，在次圈面對葡萄牙的波捷斯，他首盤雖然以6:2的局數領先，不過這位賽事的7號種子之後觸傷了膝蓋的舊患，在第2盤被波捷斯以6:4的局數追平，之後魯迪在傷勢影響下，再輸兩盤1:6及0:6，結果以盤數1:3被淘汰。他在賽後透露自己的身體狀況：「實制上在整個泥地賽季我都負着傷。大家都知道，這是緊密的泥地賽季，因此我決定用一些消炎藥及止痛藥來緩解痛楚，這是有些作用，不過仍未足夠。」他續說：「我現在會有多些時間，去讓它康復過來並休息一段長時間。」