波杜基林特「人造草」迎熱刺捧「大」

跟曼聯季內走勢如出一轍的熱刺，今晚在歐霸準決賽次回合，作客挪威勁旅波杜基林特。熱刺首回合領先3比1，但末段失波添變數；加上對手擁人造草主場威力，似是繼續鬥攻格局。足智彩開出「入球大細」[3/3.5]球，可博「大」盤。(球賽編號FB1446，5月9日03:00開賽)
熱刺在英超排名比另一歐霸四強分子曼聯更低，但在歐戰同樣出色，對上兩圈先後淘汰阿爾克馬爾及法蘭克福；上仗四強首回合更憑比蘭莊臣開賽30秒入波，加上占士麥迪臣及蘇蘭基各入一球，一度領先3比0。不過客軍尾段由中場梳特尼斯追回一球，令今戰仍「有價講」。
熱刺主帥普斯迪高路曾公開表示，帶領的球隊在翌季必有盃捧；加上以一支英超傳統勁旅的級數，理應無懼北歐「旋風」波林基林特。只是中場主將占士麥迪臣該仗勇戰膝傷，要提早收咧；加上隊長孫興民已缺陣對上6場，今場仍上陣成疑，是隱憂之一。另外球隊作客表現大打折扣，計10仗作客只得2勝1和7負；而普帥2022年曾帶些路迪在歐協聯作客波林基林特，在對方人造草輸0比2，兩回合計更被「雙殺」5比1，相信仍猶有餘悸。
挪威黑馬人造草主場
對手波軍是挪威足球史上首次打入歐洲賽四強的勁旅，球隊今季在歐戰主強客弱相當明顯；法定時間主場7戰6勝1負，火力極足，亦引證明人造草場的威力。主帥基諾臣賽前呼籲眾將今晚全力一戰，以再譜寫輝煌一頁；主隊由歐霸並列頭號射手卡斯柏賀治領軍，要攻入季內6場歐霸作客5戰失球的熱刺，絕非難事，今場背水一戰，勢再演入球騷。
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