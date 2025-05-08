波杜基林特「人造草」迎熱刺捧「大」

跟曼聯季內走勢如出一轍的熱刺，今晚在歐霸準決賽次回合，作客挪威勁旅波杜基林特。熱刺首回合領先3比1，但末段失波添變數；加上對手擁人造草主場威力，似是繼續鬥攻格局。足智彩開出「入球大細」[3/3.5]球，可博「大」盤。(球賽編號FB1446，5月9日03:00開賽)

熱刺在英超排名比另一歐霸四強分子曼聯更低，但在歐戰同樣出色，對上兩圈先後淘汰阿爾克馬爾及法蘭克福；上仗四強首回合更憑比蘭莊臣開賽30秒入波，加上占士麥迪臣及蘇蘭基各入一球，一度領先3比0。不過客軍尾段由中場梳特尼斯追回一球，令今戰仍「有價講」。