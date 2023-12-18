世冠盃4強｜富明尼斯級數壓艾阿里

富明尼斯早前在南美自由盃決賽，憑年輕射手約翰堅尼地(John Kennedy)加時上半場的入球，2比1氣走小保加，勇奪冠軍。球隊在該盃賽晉級路途上，接連擊敗小阿根廷人、奧林比亞與國際體育會，贏來頗具說服力；今回再爭世冠盃，戰意毋須懷疑！

艾阿里在世冠盃已亮相，以3比1淘汰東道主伊蒂哈德，但其實主因敵方防線一盤散沙。該仗艾阿里憑左閘馬路爾(Ali Maâloul)、翼鋒艾沙夏治(Hussein El Shahat)、中場艾蘇亞(Emam Ashour)各建一功；隊長門將艾沙拿維(Mohamed El Shenawy)曾勇救賓施馬(Karim Benzema)12碼，表現神勇；可惜中鋒莫迪斯迪(Anthony Modeste)領紅牌今戰停賽削弱攻力。

上屆世冠盃，艾阿里最終取得第4名，但4強先以1比4大敗予皇家馬德里腳下，季軍戰又以2比4不敵法林明高；今戰遇上實力比伊蒂哈德強及有大賽經驗的富明尼斯，匆匆再出體力輸蝕下，恐難招架！