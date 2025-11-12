世盃外｜亞洲區繼續開戰 伊拉克博和阿聯酋

世盃亞洲區外圍賽已戰至第5圈，阿聯酋將會在首回合主場先鬥伊拉克。兩隊實力接近，雙方明晚深夜都不敢大意，今場直取和局。(球賽編號FB9552，11月14日0:00開賽)

兩隊在上月外圍賽第4圈分列A、B組，最終在3隊單循環比賽，同樣受制兩組的主辦地區，無緣趕上亞洲區出線尾班車；但仍以小組次名躋身第5圈，兩回合勝方將可出席明年3月的外圍賽洲際附加賽，跟其餘四洲代表競逐一個決賽周席位。

世界排名67位的阿聯酋，今年4月由在西亞球會有豐富執教經驗的羅馬尼亞教練哥斯米(Cosmin)領軍，戰績冒升；直至上仗1比2不敵主場的卡塔爾前，保持上任後6場不敗戰績。大軍主力陣容全來自國內聯賽精兵，但上圈重用最終攻入1球的31歲FC沙迦前鋒卡奧盧卡斯(Caio Lucas)打單箭頭，但此子入球能力平平；球隊今年唯一在主場出戰正式比賽，只以0比0悶和實力稍高的烏茲別克，今場亦沒有太多贏波板斧。