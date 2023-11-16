世盃外｜作客哥倫比亞 巴西火力減博「細」

5屆世盃冠軍巴西上月兩輪世盃外先後失分，狀態突陷低潮；加上傷兵問題嚴重，香港時間明早在新一輪賽事，作客不敗之師哥倫比亞，預計不易應付。考慮雙方近期都面對進攻火力不足問題，今場似是一球定勝負格局，博足智彩入球中位數[2.5]球「細」應該穩陣。 (球賽編號FB8434，11月17日08:00開賽)。 世盃外南美洲區賽事已完成4輪，巴西在上月兩仗先後賽和委內瑞拉1比1，繼而再吞烏拉圭兩蛋；接連失分之後，「森巴兵團」暫以4戰2勝1和1負7分排第3，威名受損。

當然，球隊寓賽於操，以提升實力及默契，鬥志不用懷疑。只是「森巴兵團」近月面對沉重的傷兵問題；首席球星尼馬在對烏拉圭一役膝傷重創要長抖、另一前鋒李察利臣亦與中場卡斯米路及後衛艾達米列達奧因傷落選；就連曼城門將艾達臣摩拉斯都在入選後因傷退隊。大軍在精兵不足下，阿仙奴前鋒加比爾捷西斯在之前因傷已在球會休戰數周下，接近傷愈亦馬上要被奉召歸隊，但能否有理想狀態，於今場披甲，實是一大疑問。

巴西暫代教練不容再失 臨時主帥甸尼斯月初帶領富明尼斯拿下自由盃冠軍，確是有料之人；但要同時分心處理好國家隊事務亦不容易，再考慮到巴西近期離開主場，勝率低迷，前線如今只能靠皇家馬德里雙星雲尼斯奧斯祖利亞與洛迪高高斯攻堅，難予人信心，今埸客戰可勝不穩。

哥倫比亞方面，小組4戰1勝3和仍未逢敗績，算是難得的好開始；今場面對名氣響亮的巴西，必會加強防守搶分，尤其是該隊在今屆4戰有3場都能保持不失波，在効力費倫天拿的名將中堅耶利文拿壓陣下，防線穩健度足。至於利物浦翼鋒路易斯迪亞斯被綁架的父親已經獲釋，可以專心出戰，但只怕進攻上仍是獨力難支；始終名將中場占士洛迪古斯戰力今非昔比，要攻破巴西大門也是不易。值得一提，今屆哥倫比亞與巴西同是4戰，跟對手交收往往不多；計近兩次對戰，總入球亦不超過一球，今場可博「入球」細。