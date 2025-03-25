世盃外｜兵疲陣容不整 國足主場難擋澳洲

世盃亞洲外圍賽第三圈C組尚餘3輪賽事，榜首日本已取得直接出線決賽周入場券；澳洲上仗大捷後排第2，而國足0比1不敵沙特阿拉伯後仍然包尾，但分數上未被甩開，看來目標是要跟同分的巴林及印尼，爭小組第4名，轉戰下一圈外圍賽。

中國隊在世盃外敗走沙特阿拉伯，匆匆又要回到杭州，硬撼澳洲；國足今夜雖佔地利，但卻受主力傷停問題困擾，勢難抵擋要搶直接出線席位的「袋鼠兵團」，今場簡單博客勝。(球賽編號FB9385，3月25日19:00開賽)

林良銘黃上源停賽

國足上仗排「4-2-3-1」陣式，張玉寧掛帥，林良銘、韋世豪及曹永競後上支援，可惜球隊攻守俱弱，全場零中框射門；林良銘上半場完場前動粗直紅出場，中堅蔣光太及翼衛高准翼疑似傷出，中場大將黃上源累計黃牌今場停賽。

大軍有約半場少踢1人下輸波，耗力又多，主帥伊雲高域今場要輪換陣容；上仗後備出場的拜合拉木，坐冷板的巴西入籍兵塞爾吉尼奧，有望受重用。但球隊在第三圈主場對上4戰，只曾小勝印尼，面對較強的沙特及日本，先後輸1比2及1比3；今場只怕老牌門將王大雷，難擋客軍強鋒進襲。